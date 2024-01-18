Лиза Виттоцци: «На мой взгляд, нет особого смысла заменять обычную индивидуальную гонку короткой. Сокращение дистанции мне не кажется полезным»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Лиза Виттоцци Антхольц Биатлон

Лиза Виттоцци поделилась ожиданиями от домашнего этапа Кубка мира в Антхольце.

19 января биатлонистки пробегут укороченную индивидуальную гонку.

«На мой взгляд, нет особого смысла заменять обычную индивидуальную гонку короткой, но придется это сделать, и мы это сделаем, даже если я, честно говоря, предпочла бы обычную индивидуальную гонку, которая является одной из исторических гонок биатлона.

Сокращение дистанции мне не кажется полезным, но я принимаю это. Это определенно совсем другая гонка. Правда, мы пробежим всего на 2,5 км меньше, но это имеет значение, как и уменьшенный штраф, который вместо одной минуты составит всего 45 секунд.

Я не воспринимаю домашний этап иначе, чем другие, это никогда не напрягало меня. Я счастлива быть в Италии, рада, что приезжают семья, друзья и люди, которым не терпится поболеть за меня. Наличие такого количества людей, которых ты знаешь, оказывает на тебя большее давление, но я постараюсь не думать об этом», – сказала Виттоцци.

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4 комментария
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Надеюсь, Лизка победит.
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Когда-то короткую ИГ делали экстренно из-за погодных условий. Но ТВшникам этот формат очень понравился, так как занимает меньше эфирного времени. И теперь видимо традиционной дистанции (20 км и 15 км) мы редко когда увидим.
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Когда говорят о домашнем этапе Витоцци, лучше звучит Антерсельва. Антхольц - это про Вирер.
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