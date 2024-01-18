Лиза Виттоцци: «На мой взгляд, нет особого смысла заменять обычную индивидуальную гонку короткой. Сокращение дистанции мне не кажется полезным»

Лиза Виттоцци поделилась ожиданиями от домашнего этапа Кубка мира в Антхольце.

19 января биатлонистки пробегут укороченную индивидуальную гонку.

«На мой взгляд, нет особого смысла заменять обычную индивидуальную гонку короткой, но придется это сделать, и мы это сделаем, даже если я, честно говоря, предпочла бы обычную индивидуальную гонку, которая является одной из исторических гонок биатлона.

Сокращение дистанции мне не кажется полезным, но я принимаю это. Это определенно совсем другая гонка. Правда, мы пробежим всего на 2,5 км меньше, но это имеет значение, как и уменьшенный штраф, который вместо одной минуты составит всего 45 секунд.

Я не воспринимаю домашний этап иначе, чем другие, это никогда не напрягало меня. Я счастлива быть в Италии, рада, что приезжают семья, друзья и люди, которым не терпится поболеть за меня. Наличие такого количества людей, которых ты знаешь, оказывает на тебя большее давление, но я постараюсь не думать об этом», – сказала .