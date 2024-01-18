Доротея Вирер: «В этом году я четыре раза серьезно болела, и это было нелегко. После Ленцерхайде я пропустила много тренировок»

Доротея Вирер высказалась о возвращении к соревнованиям.

На этой неделе итальянская биатлонистка выступит на домашнем этапе Кубка мира в .

Последний раз Вирер выходила на старт в декабре в спринте на этапе в Ленцерхайде. Далее она пропускала соревнования из-за болезни.

«Честно говоря, я не думала, что окажусь здесь. В этом году я четыре раза серьезно болела, и это было нелегко. После Ленцерхайде я взяла перерыв на 10 дней и пропустила много тренировок. Мне немного не хватает интенсивности, а также гоночного темпа. Посмотрим, как я выступлю в пятницу.

Я совершила ошибку, бегая больной весь декабрь. Как только спадала температура, на следующий день я вставала на лыжи или лыжероллеры, и это не очень хорошо.

На протяжении многих лет я всегда болела как минимум раз в сезон, и я участвовала в гонках, даже когда была нездорова, но таких сложностей не испытывала. В этом году я переживала это тяжелее, больше раз, и справиться с этим было нелегко.

Но в жизни бывает и хуже. Даже если для нас, спортсменов, это кажется худшим сценарием из возможных, за пределами нашего мира есть вещи и похуже», – сказала .