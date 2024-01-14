Корнев о биатлонистах из Удмуртии: «Если бы все они были в команде, у нас был бы топ‑регион»

Александр Корнев высказался об уходах биатлонистов из команды Удмуртии.

– Есть небольшая обида. Если бы все они были в команде, то у нас был бы топ‑регион. Нам немного не хватает, но надеюсь, что к нам придут спонсоры и люди, кто сможет помочь. Тем самым у нас будет больше спортсменов.

– Ты будешь до последнего в Удмуртии?

– Сейчас я тут. Спасибо большое моему региону за огромную поддержку. Большая благодарность Ивану Юрьевичу Черезову, который помогает в каких‑то потребностях. Если что‑то надо, он говорит, чтобы обращались к нему, – сказал .