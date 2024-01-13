Чемпионат России по биатлону. Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Серохвостов и Халили пробегут большой масс-старт
14 января на чемпионате России по биатлону мужчины пробегут большой масс-старт.
Чемпионат России по биатлону-2024
Чайковский
Мужчины
Большой масс-старт
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Предварительный старт-лист
1. Александр Бектуганов
2. Эдуард Латыпов
3. Александр Корнев
4. Кирилл Бажин
5. Антон Смольский (Беларусь)
6. Александр Логинов
7. Антон Бабиков
8. Даниил Серохвостов
9. Александр Поварницын
10. Рустам Каюмов
11. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
12. Роман Еремин
13. Карим Халили
31. Евгений Гараничев
50. Матвей Елисеев
52. Максим Цветков
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском