Чемпионат России по биатлону. Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Серохвостов и Халили пробегут большой масс-старт

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Матвей Елисеев Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Кирилл Бажин масс-старт (60 человек) Александр Корнев Александр Бектуганов Биатлон

14 января на чемпионате России по биатлону мужчины пробегут большой масс-старт.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Предварительный старт-лист

1. Александр Бектуганов

2. Эдуард Латыпов

3. Александр Корнев

4. Кирилл Бажин

5. Антон Смольский (Беларусь)

6. Александр Логинов

7. Антон Бабиков

8. Даниил Серохвостов

9. Александр Поварницын

10. Рустам Каюмов

11. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

12. Роман Еремин

13. Карим Халили

31. Евгений Гараничев

50. Матвей Елисеев

52. Максим Цветков

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском

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2 комментария
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Корнев, Бажин, Смольский
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Старт-лист предварительный. Завтра как обычно пара громких фамилий отвалится(
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