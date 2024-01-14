Александр Корнев: «Понимал, что нужно работать над каждым выстрелом, немножко с ветром сдружиться. Как он дул, так я и вел»

Биатлонист Александр Корнев прокомментировал победу в масс-старте на ЧР.

«Я себе ставлю такую задачу перед каждой гонкой, что я не могу прыгнуть выше головы, но я должен сделать ту работу, на которую настроен, на которую готов. Больше ничего не требуется.

Думаю, мы не раз работали в такую ветреную погоду. Я понимал, что нужно работать над каждым выстрелом, немножко с ветром сдружиться. Как он дул, так я и вел», – сказал в эфире «Матч ТВ».