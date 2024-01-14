Корнев о победной серии Большунова: «Александр – суперчеловек. Реально ли в биатлоне побеждать так же часто? Думаю, нет ничего невозможного»
Александр Корнев заявил, что хотел бы побеждать так же часто, как Большунов.
Сегодня биатлонист выиграл масс-старт на чемпионате России в Чайковском.
– Эта победа – начало серии?
– Надеюсь, что точно не конец. Я выхожу на каждую гонку, чтобы сделать все, на что готов. Выше головы я не прыгну.
– Реально ли в биатлоне побеждать так же часто, как Большунов в лыжах?
– Тяжело сказать. Большунов – суперчеловек, но, думаю, что нет ничего невозможного.
– Ты хотел бы так же?
– Конечно, – сказал Корнев.
– Ты очень необычно отметил победу, это было послание?
– Дима Занин часто говорит про Йоханнеса Бо, вот я сделал отсылку к Бо. Я просто хотел сделать интересную штуку на финише.
– Осознал, что стал первым?
– Пока еще не осознал, наверное, потому что замерз весь, в том числе и мозг замерз. Но я очень рад, что выиграл эту гонку.
– Чувствуешь, что стал взрослее в сравнении с прошлым годом?
– Чувствую, что в сравнении с прошлым годом стал лучше справляться с эмоциями и стал более рассудительным. Мне помогла вся наша большая команда, тренерский штаб и сервис, региональные, личные и первые тренеры, родные, близкие, девушка.
– Говорят, что ты много прислушиваешься к Эдуарду Латыпову. Какой самый главный совет он дал тебе?
– Он помогает, подстегивает нас. Эдик дал очень большой толчок в развитии, – добавил спортсмен.