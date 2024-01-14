Корнев о победной серии Большунова: «Александр – суперчеловек. Реально ли в биатлоне побеждать так же часто? Думаю, нет ничего невозможного»

Александр Корнев заявил, что хотел бы побеждать так же часто, как Большунов.

Сегодня биатлонист выиграл масс-старт на чемпионате России в Чайковском.

– Эта победа – начало серии?

– Надеюсь, что точно не конец. Я выхожу на каждую гонку, чтобы сделать все, на что готов. Выше головы я не прыгну.

– Реально ли в биатлоне побеждать так же часто, как в лыжах?

– Тяжело сказать. Большунов – суперчеловек, но, думаю, что нет ничего невозможного.

– Ты хотел бы так же?

– Конечно, – сказал .

– Ты очень необычно отметил победу, это было послание?

– Дима Занин часто говорит про , вот я сделал отсылку к Бо. Я просто хотел сделать интересную штуку на финише.

– Осознал, что стал первым?

– Пока еще не осознал, наверное, потому что замерз весь, в том числе и мозг замерз. Но я очень рад, что выиграл эту гонку.

– Чувствуешь, что стал взрослее в сравнении с прошлым годом?

– Чувствую, что в сравнении с прошлым годом стал лучше справляться с эмоциями и стал более рассудительным. Мне помогла вся наша большая команда, тренерский штаб и сервис, региональные, личные и первые тренеры, родные, близкие, девушка.

– Говорят, что ты много прислушиваешься к . Какой самый главный совет он дал тебе?

– Он помогает, подстегивает нас. Эдик дал очень большой толчок в развитии, – добавил спортсмен.