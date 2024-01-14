Корнев о победной серии Большунова: «Александр – суперчеловек. Реально ли в биатлоне побеждать так же часто? Думаю, нет ничего невозможного»

Теги сборная России чемпионат России Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Александр Большунов Александр Корнев Биатлон

Александр Корнев заявил, что хотел бы побеждать так же часто, как Большунов.

Сегодня биатлонист выиграл масс-старт на чемпионате России в Чайковском.

– Эта победа – начало серии?

– Надеюсь, что точно не конец. Я выхожу на каждую гонку, чтобы сделать все, на что готов. Выше головы я не прыгну.

– Реально ли в биатлоне побеждать так же часто, как Большунов в лыжах?

– Тяжело сказать. Большунов – суперчеловек, но, думаю, что нет ничего невозможного.

– Ты хотел бы так же?

– Конечно, – сказал Корнев.

– Ты очень необычно отметил победу, это было послание?

– Дима Занин часто говорит про Йоханнеса Бо, вот я сделал отсылку к Бо. Я просто хотел сделать интересную штуку на финише.

– Осознал, что стал первым?

– Пока еще не осознал, наверное, потому что замерз весь, в том числе и мозг замерз. Но я очень рад, что выиграл эту гонку.

– Чувствуешь, что стал взрослее в сравнении с прошлым годом?

– Чувствую, что в сравнении с прошлым годом стал лучше справляться с эмоциями и стал более рассудительным. Мне помогла вся наша большая команда, тренерский штаб и сервис, региональные, личные и первые тренеры, родные, близкие, девушка.

– Говорят, что ты много прислушиваешься к Эдуарду Латыпову. Какой самый главный совет он дал тебе?

– Он помогает, подстегивает нас. Эдик дал очень большой толчок в развитии, – добавил спортсмен.

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