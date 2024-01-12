Губерниев о командной гонке: «Белорусы выиграли, надо им вручать медали! Менять регламент и не позориться»

Теги чемпионат России Дмитрий Губерниев Кубок России сборная Беларуси Биатлон

Губерниев призвал вручить белорусским биатлонистам золото ЧР и «не позориться».

Сегодня Беларусь выиграла мужскую командную гонку на чемпионате России в Чайковском, но медалями награждались россияне. Таким образом, золото получила занявшая второе место сборная Тюмени.

«Я считаю, коли белорусы выиграли, им надо вручать медали! Ибо это правильно! Надо менять регламент и не позориться! Вместе будем сильнее!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

«Выступаем вместе в Кубках России и чемпионате, проигрываем белорусам, деньги им призовые не платим и медали не вручаем! А потом радостно слушаем гимн РФ в честь команды, которая де-факто проиграла… Неправильно это… Нехорошо…» – добавил он.

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6 комментариев
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Ну, если белорусы выставят команды Минской области, Брестской области, Гродненской области и так далее, то можно организовать объединенный чемпионат и вручить медали победителям.

Либо по очереди ездить участвовать в национальных чемпионатах друг к другу, за медали и призовые. Только Россия отправит уже не регионы, а 2-3 сборных, как Белоруссия сегодня.

Лады?
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Согласен с Губой
Сейчас отличное время, чтобы интегрировать Беларусь в состав России
И вручение золотых медалей беларусам один из таких элементов интеграции
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