Губерниев о командной гонке: «Белорусы выиграли, надо им вручать медали! Менять регламент и не позориться»
Губерниев призвал вручить белорусским биатлонистам золото ЧР и «не позориться».
Сегодня Беларусь выиграла мужскую командную гонку на чемпионате России в Чайковском, но медалями награждались россияне. Таким образом, золото получила занявшая второе место сборная Тюмени.
«Я считаю, коли белорусы выиграли, им надо вручать медали! Ибо это правильно! Надо менять регламент и не позориться! Вместе будем сильнее!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.
«Выступаем вместе в Кубках России и чемпионате, проигрываем белорусам, деньги им призовые не платим и медали не вручаем! А потом радостно слушаем гимн РФ в честь команды, которая де-факто проиграла… Неправильно это… Нехорошо…» – добавил он.
Либо по очереди ездить участвовать в национальных чемпионатах друг к другу, за медали и призовые. Только Россия отправит уже не регионы, а 2-3 сборных, как Белоруссия сегодня.
Лады?
Сейчас отличное время, чтобы интегрировать Беларусь в состав России
И вручение золотых медалей беларусам один из таких элементов интеграции