Губерниев о командной гонке: «Белорусы выиграли, надо им вручать медали! Менять регламент и не позориться»

Губерниев призвал вручить белорусским биатлонистам золото ЧР и «не позориться».

Сегодня Беларусь выиграла мужскую командную гонку на чемпионате России в Чайковском, но медалями награждались россияне. Таким образом, золото получила занявшая второе место сборная Тюмени.

«Я считаю, коли белорусы выиграли, им надо вручать медали! Ибо это правильно! Надо менять регламент и не позориться! Вместе будем сильнее!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

«Выступаем вместе в Кубках России и чемпионате, проигрываем белорусам, деньги им призовые не платим и медали не вручаем! А потом радостно слушаем гимн РФ в честь команды, которая де-факто проиграла… Неправильно это… Нехорошо…» – добавил он.