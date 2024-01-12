Латыпов о сборной Беларуси: «Ровная команда, ребята все сильные. Сегодня у них был высокий темп на трассе и хорошая стрельба»

Теги сборная России чемпионат России сборная Беларуси Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов высказался о сборной Беларуси по биатлону.

Сегодня первая команда Беларуси выиграла командную гонку на чемпионате России в Чайковском, Беларусь-2 заняла третье место.

«У них более ровная команда, ребята все сильные – это основа сборной Беларуси.

У них сегодня был достаточно высокий темп на трассе, если сравнить с другими командами, где бегают более молодые спортсмены, юниоры. Кроме того, у белорусов сегодня стрельба была хорошая», – сказал Латыпов.

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1 комментарий
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Учитесь, Эдик, последее место вы с Бабантошей заняли.
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