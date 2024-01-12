Латыпов о сборной Беларуси: «Ровная команда, ребята все сильные. Сегодня у них был высокий темп на трассе и хорошая стрельба»

Эдуард Латыпов высказался о сборной Беларуси по биатлону.

Сегодня первая команда Беларуси выиграла командную гонку на чемпионате России в Чайковском, Беларусь-2 заняла третье место.

«У них более ровная команда, ребята все сильные – это основа сборной Беларуси.

У них сегодня был достаточно высокий темп на трассе, если сравнить с другими командами, где бегают более молодые спортсмены, юниоры. Кроме того, у белорусов сегодня стрельба была хорошая», – сказал Латыпов.