Екатерина Юрлова-Перхт: «Возможно, в конце этого сезона приму какое‑то определяющее для себя решение по карьере»

Теги сборная России жен чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Кубок России Биатлон

Юрлова-Перхт заявила, что может определиться с продолжением карьеры в конце сезона.

Сегодня биатлонистка выступила в составе сборной Санкт-Петербурга в командной гонке на чемпионате России.

– Как вы себя чувствовали в этой гонке?

– Чувствовала себя свободно, хорошо. Получилась больше не соревновательная, а темповая работа.

– Дальше у вас Спартакиада?

– Надеюсь, что выйду на старт еще в Чайковском в большом масс‑старте. А потом – да, Спартакиада.

– То есть вы по главным стартам? Кубки России для вас не в приоритете?

– Можно сказать и так, ха-ха. Просто моя подготовка пока не соответствует постоянной соревновательной практике.

– Пока?

– Да, я надеюсь и рассчитываю на конец сезона.

– В следующем сезоне планируете ли бегать все?

– Пока так далеко не думаю. Возможно, в конце этого сезона я приму какое‑то определяющее для себя решение по карьере, – сказала чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт.

«Мужу в России сложнее, чем мне в Австрии». Екатерина Юрлова – о жизни на две страны и карьере в 38 лет

3 комментария
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Возраст у Екатерины уже серьёзный, участвует в соревнованиях редко...
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Несерьёзно называть это карьерой.
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звезд с неба не хватала, но чемпионкой мира стала..., конечно, уже на тренерскую переходить
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