Александр Логинов: «Командная гонка – очень интересная. Хотя я давно в биатлоне, для меня она была впервые»

Теги сборная России чемпионат России Александр Логинов Биатлон

Александр Логинов поделился впечатлениями от участия в командной гонке.

На чемпионате России Логинов в составе команды Тюмени занял в этой гонке второе место.

«Усы, увы, сил не придали. Хоть я давно в биатлоне, для меня эта гонка впервые была. Честно – очень интересная.

Сегодня я смотрел трансляцию, там Дмитрий Губерниев говорил, что надо модернизировать. Я считаю, что, может, что-то надо добавить, но она нужна.
Когда стоишь (ждешь партнеров со стрельбы) – это лучшее время гонки, потому что можно отдохнуть.

Эта гонка интересна тем, что, например, сегодня у меня были не самые быстрые лыжи – и ребята, понимая это, где-то помогали на спуске, где-то подталкивали, чтобы нам эти секунды урвать», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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