Александр Логинов: «Если иду в кафе, всегда закажу то, что уже ел и мне понравилось. И в спорте так: люблю те тропинки, которые уже натоптал»

Александр Логинов объяснил, почему придерживается одной системы тренировок.

«Я человек, который любит стабильность и определенность. Если, например, иду в кафе, всегда закажу то, что уже ел и мне понравилось.

Вообще не люблю пробовать незнакомую еду, хотя ем все, кроме молочных продуктов.

Вот и в спорте так: люблю те тропинки, которые уже натоптал — в плане подготовки, в плане сборов. Знаю, что это работает, что уже давало результат.

Желание попробовать в своей профессии что-то новое, согласен, должно иметь место, но в разумных пределах», – сказал Логинов.