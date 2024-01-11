Александр Логинов: «Если иду в кафе, всегда закажу то, что уже ел и мне понравилось. И в спорте так: люблю те тропинки, которые уже натоптал»

Теги сборная России Александр Логинов Биатлон

Александр Логинов объяснил, почему придерживается одной системы тренировок.

«Я человек, который любит стабильность и определенность. Если, например, иду в кафе, всегда закажу то, что уже ел и мне понравилось.

Вообще не люблю пробовать незнакомую еду, хотя ем все, кроме молочных продуктов.

Вот и в спорте так: люблю те тропинки, которые уже натоптал — в плане подготовки, в плане сборов. Знаю, что это работает, что уже давало результат.

Желание попробовать в своей профессии что-то новое, согласен, должно иметь место, но в разумных пределах», – сказал Логинов. 

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2 комментария
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Что- то Саня совсем не торопится бегать по своим натоптанным тропинкам.
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Полное интервью большое и интересное. Я так поняла, Саша нацелен на Спартакиаду как главный старт.
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