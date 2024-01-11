Логинов о похудении на 11 кг: «Слишком большая мышечная масса была. Это мешает бегать»

Теги сборная России Александр Логинов Биатлон

Александр Логинов объяснил, почему был вынужден сбросить вес.

— В связи с чем вам пришла в голову мысль, что надо основательно похудеть, начиная сезон? 11 кг сбросили, если не ошибаюсь?

— Я же прекрасно знаю свой рабочий беговой вес, поэтому тут даже ничего не придумывал. Понимал, что надо бы немножко подскинуть. Слишком большая мышечная масса была после того, как пропустил сезон.

Я вообще достаточно быстро набираю массу. Стоит зайти на пару месяцев в тренажёрный зал, моментально обрастаю мышцами. А это мешает бегать.

Худеть сейчас стало, правда, сложнее, чем лет пять-семь назад, но тем не менее получилось, – сказал Логинов. 

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2 комментария
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Сбросить с себя лишнюю мышечную массу не просто спортсменам это точно
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А в гонках участвовать когда получится?
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