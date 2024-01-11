Александр Логинов: «У меня отмороженные пальцы на ногах. На улице в -15 °C в ботинках у меня за 40 минут отмерзают ноги»

Александр Логинов объяснил, почему не бегает гонки в сильный мороз.

— Мороз — это серьезная проблема?

— Для меня да. У меня отмороженные пальцы на ногах. С руками тоже был период, когда от холода трескалась кожа на костяшках пальцев, никакие перчатки не спасали, но сейчас удалось подобрать крем, которым я прямо очень доволен. Не думал, что мне так сильно может это помочь.

А вот на ногах ногти слезали, совсем черные были.

Поэтому сейчас даже при нахождении на улице в -15 °C в ботинках у меня за 40 минут отмерзают ноги, какие бы меры предосторожности я ни принимал. Поэтому и бежал в Уфе одну из гонок в бахилах. И в Хантах в бахилах бежал.

Знаю, что есть риск обморозить пальцы даже за совсем короткую гонку, – сказал .