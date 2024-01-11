«Я видела Бессеберга, сидящего на диване с совсем молоденькими девушками». Сулемдал о вечеринке после «Гонки чемпионов» в 2012-м

Теги сборная Норвегии жен IBU Андерс Бессеберг Сюнневе Сулемдал Гонка чемпионов Биатлон

Сюнневе Сулемдал рассказала о непорядочном поведении экс-главы IBU Бессеберга.

В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Сулемдал рассказала, что видела Бессеберга с молодыми девушками на вечеринке в Москве после «Гонки чемпионов» в 2012 году.

«Я видела Бессеберга, сидящего на диване с совсем молоденькими девушками на руках. Я не увидела ничего противозаконного, но это было просто очень непорядочно. Он никоим образом не пытался это скрыть.

Когда ты президент федерации, на тебе лежит ответственность лидера. Удивляет, что люди так себя ведут», – сказала бывшая норвежская биатлонистка.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

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8 комментариев
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Ждем статью "Девушки, сидевшие на руках у Бессеберга в Москве в 2012 году, где они сейчас?"
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А Прохорова вызвали? Показания по девочкам и мальчикам это его
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Ответ Bergkamp007
Это Мутко подогнал по-братски
В биатлоне своя кухня с подгонами, без Мутко, от Прохорова до Якушева.
Номинальный владелец и организатор на прохоровские деньги "гонки чемпионов" - Сашенька Пак, нынешний исполнительный директор СБР, он и подгонял.
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Это Мутко подогнал по-братски
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А кто бы это мог быть? Тандервольт тогда было 16, Тириль - 21, Кноттен - 17. Вполне молоденькие.
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Ответ encaro_one
В биатлоне своя кухня с подгонами, без Мутко, от Прохорова до Якушева. Номинальный владелец и организатор на прохоровские деньги "гонки чемпионов" - Сашенька Пак, нынешний исполнительный директор СБР, он и подгонял.
Это его Кокорин стулом?
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