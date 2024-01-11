«Я видела Бессеберга, сидящего на диване с совсем молоденькими девушками». Сулемдал о вечеринке после «Гонки чемпионов» в 2012-м

Сюнневе Сулемдал рассказала о непорядочном поведении экс-главы IBU Бессеберга.

В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов ( ). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

рассказала, что видела Бессеберга с молодыми девушками на вечеринке в Москве после «Гонки чемпионов» в 2012 году.

«Я видела Бессеберга, сидящего на диване с совсем молоденькими девушками на руках. Я не увидела ничего противозаконного, но это было просто очень непорядочно. Он никоим образом не пытался это скрыть.

Когда ты президент федерации, на тебе лежит ответственность лидера. Удивляет, что люди так себя ведут», – сказала бывшая норвежская биатлонистка.

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