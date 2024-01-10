Экс-глава IBU Бессеберг отверг обвинения в том, что получал взятки в виде часов и пользовался услугами проституток

Теги Сергей Кущенко IBU Андерс Бессеберг деньги Биатлон

Бывший президент IBU Андерс Бессеберг ответил на обвинения в коррупции.

Накануне в Норвегии начался суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу. 

«Я не интересуюсь часами и не разбираюсь в них. В тех часах, которые я получил от Сергея Кущенко (вице-президента IBU) в 2011 году, не было ничего, что создавало бы впечатление, что это какие-то особенно дорогие часы.

При следующей встрече с Кущенко я спросил, действительно ли это золотые часы. «Да, это так», – ответил он.

Когда я сказал, что не могу их принять, он ответил, что это за работу, которую я проделал для развития биатлона. В заключение он сказал, что это подарок от него лично мне на 65-летие.

Оглядываясь назад, я понимаю, что надо было настоять на своем и отдать ему часы. Но я никогда не думал, что совершил что-то наказуемое», – сказал Бессеберг.

Экс-глава IBU опроверг, что пользовался услугами проституток. По версии обвинения, один из подобных случаев произошел в апреле 2013-го в отеле в Москве, и эти услуги оплатил человек из руководства российского биатлона. 

«Это было поздно вечером после ужина. Я уже засыпал, когда кто-то постучал в дверь.

Там была молодая, нормально одетая женщина, которую я впустил в комнату. Я думал, что она принесла информацию о расписании на завтра. Такие сотрудники встречаются, когда вы не говорите на языке страны, в которой находитесь.

Когда я спросил по-английски, какая у нее информация для меня, она ответила по-русски. Затем я сказал, что мне пора спать. Помню, что она покачала головой и ушла. Женщина находилась в моем номере две или три минуты», – сказал Бессеберг.  

Он также ответил на обвинения в участии в поездках на охоту – в частности, в Тюмени в 2013 году. 

«Стадион и трассы в Тюмени полностью соответствовали регламенту IBU, но я подумал, что нам нужно обсудить логистику и инфраструктуру.

Губернатор сказал, что знает, что я охотник, и предложил поехать со спонсорами и организаторами в охотничьи угодья. Нас было пять или шесть человек, мы летели на небольшом вертолете.

У меня не было с собой ни охотничьей одежды, ни оружия – мне все это одолжили. Я не вижу, чтобы совершил что-то наказуемое», – сказал экс-глава IBU.  

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

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3 комментария
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Ну у нас это называется широкая русская душа, византийские обычаи встречи дорогих гостей. А в западном мире - да, это коррупция
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то вася...то не вася...
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Меня терзают смутные сомнения, авто системы БМВ, 370 тыс. норвежских рублей, 11 часов. Чуть не забыл охотничьи туры в Европе на 48 тыс. американских рублей.

И против этого двое часов с российским следом и несколько охот.

Финансовый интерес у Андерса похоже был точно не в России.
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