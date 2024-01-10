Экс-глава IBU Бессеберг отверг обвинения в том, что получал взятки в виде часов и пользовался услугами проституток

Бывший президент IBU Андерс Бессеберг ответил на обвинения в коррупции.

Накануне в Норвегии начался суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

«Я не интересуюсь часами и не разбираюсь в них. В тех часах, которые я получил от (вице-президента IBU) в 2011 году, не было ничего, что создавало бы впечатление, что это какие-то особенно дорогие часы.

При следующей встрече с Кущенко я спросил, действительно ли это золотые часы. «Да, это так», – ответил он.

Когда я сказал, что не могу их принять, он ответил, что это за работу, которую я проделал для развития биатлона. В заключение он сказал, что это подарок от него лично мне на 65-летие.

Оглядываясь назад, я понимаю, что надо было настоять на своем и отдать ему часы. Но я никогда не думал, что совершил что-то наказуемое», – сказал .

Экс-глава IBU опроверг, что пользовался услугами проституток. По версии обвинения, один из подобных случаев произошел в апреле 2013-го в отеле в Москве, и эти услуги оплатил человек из руководства российского биатлона.

«Это было поздно вечером после ужина. Я уже засыпал, когда кто-то постучал в дверь.

Там была молодая, нормально одетая женщина, которую я впустил в комнату. Я думал, что она принесла информацию о расписании на завтра. Такие сотрудники встречаются, когда вы не говорите на языке страны, в которой находитесь.

Когда я спросил по-английски, какая у нее информация для меня, она ответила по-русски. Затем я сказал, что мне пора спать. Помню, что она покачала головой и ушла. Женщина находилась в моем номере две или три минуты», – сказал Бессеберг.

Он также ответил на обвинения в участии в поездках на охоту – в частности, в Тюмени в 2013 году.

«Стадион и трассы в Тюмени полностью соответствовали регламенту IBU, но я подумал, что нам нужно обсудить логистику и инфраструктуру.

Губернатор сказал, что знает, что я охотник, и предложил поехать со спонсорами и организаторами в охотничьи угодья. Нас было пять или шесть человек, мы летели на небольшом вертолете.

У меня не было с собой ни охотничьей одежды, ни оружия – мне все это одолжили. Я не вижу, чтобы совершил что-то наказуемое», – сказал экс-глава IBU.