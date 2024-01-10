Андерс Бессеберг: «Тихонов создавал многочисленные проблемы. IBU нужно было создать отдельный комитет по этике и нанять юриста»

Экс-глава IBU Андерс Бессберг рассказал, как Александр Тихонов пытался вручить ему часы.

Накануне в Норвегии начался суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

«Хочу немного рассказать о Тихонове. Во время моего пребывания в IBU он создавал многочисленные проблемы.

Нам нужно было создать отдельный комитет по этике и нанять юриста, который бы занимался этим. Но в то время мы больше внимания уделяли спортивным вопросам.

После окончания Кубка мира в Холменколлене в 2014 году Тихонов связался со мной и пригласил меня и мою жену в отель, где он остановился.

Там во время ужина он поставил на стол кубок, сказав, что это Кубок Тихонова, и сравнил его с Кубком Стэнли. Я ответил, что у IBU достаточно собственных соревнований и наград.

После этого он попытался передать мне часы. Я решительно отказался, из-за чего он разозлился, встал и сказал, что собирается поговорить с «президентом Норвегии».

У нас с женой остались трофей, часы и счет за ужин. Часы были подержанные – на стекле была царапина. Я не хотел принимать их от Тихонова и не думаю, что меня можно наказать за его беспомощную попытку», – сказал Бессеберг.

По словам экс-главы IBU, он дважды пытался вернуть Тихонову часы, что так и не удалось сделать, а затем забыл о них.

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