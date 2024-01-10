Александр Тихонов: «Все слова Бессеберга – ложь! Ему надо чем-то оправдываться, поэтому он рассказывает это вранье»

Теги Александр Тихонов IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Александр Тихонов назвал ложью показания экс-главы IBU Андерса Бессеберга.

Бессеберга обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Ранее Бессеберг в суде отверг обвинения в том, что получал взятки в виде часов и пользовался услугами проституток. Он также рассказал, что Тихонов пытался вручить ему часы в 2014 году. 

«Я не люблю подковерных игр, все его слова – ложь! Когда я уходил с поста первого президента, я с трибуны сказал, что Бессеберга ждет позор и тюрьма за его пьянство, разврат и все остальное. Об этом знает весь биатлонный мир!

Расскажу один случай. Я договорился с серьезными спонсорами, приехала делегация, четыре человека с готовыми документами на 30 миллионов евро в год. Это был просто подарок судьбы!

Зная Бессеберга, я просидел до полвторого ночи в коридоре возле его номера, чтобы он ничего не натворил. Но как только я ушел спать, он пригласил в номер двух проституток.

В 10 утра мы его ждем, но его все не было. Где-то через полчаса выходит с расстегнутой ширинкой, волосы дыбом, вонища дикая. Естественно, делегация встала и ушла.

Это просто один из примеров. А в Ханты-Мансийске он даже не вышел на закрытие сезона, потому что не мог подняться. Ему надо чем-то оправдываться, поэтому он рассказывает это вранье.
 
Между прочим, Бессеберг всегда и за проституток, и за все спиртное расплачивался только картой биатлона IBU. Это 100% показала проверка. Финансовые затраты были очень серьезные. <...>
 
Что касается его слов о Кубке Тихонова, то этому Кубку нет равных! Он очень дорогой, отделан чистым золотом. Я предложил разыгрывать его, был бы премиальный фонд. Но он простоял несколько лет, и я забрал его в Россию. Теперь он разыгрывается у нас.
 
Часы пытался передать? Однажды у их президента был день рождения. Я подарил ему бутылку литровой водки, новый портмоне и положил туда 500 евро. У россиян есть такая примета, что дарить пустой кошелек стыдно.

Через день он прибежал, говорит: «Вы что хотели меня подкупить?» Хорошо, что был переводчик, я ответил: «Норвежца подкупить невозможно. Можно только за водку».

Он говорит: «Я и водку могу принести». Но так и не принес, хотя кошелек вернул», – говорится в блоге Александра Тихонова на его сайте. 

Андерс Бессеберг: «Тихонов создавал многочисленные проблемы. IBU нужно было создать отдельный комитет по этике и нанять юриста»

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заёрзал шляпа, ой заёрзал!
+11
-1
+10
Так вон оно что, Тихонов просто проституток не дождался, с обиды сейчас и заворачивает.
+4
0
+4
Надеюсь часы были Hublot...
+3
0
+3
Спорт, тсссс, вы повторяетесь! Или сопереживаете Тихонову про этот несчастный пузырь?
+2
0
+2
Тихонов и Бессеберг - битва двух якодзун...
+1
0
+1
Его когда-нибудь увезут по скорой от интоксикации собственной желчью.
+1
0
+1
Хотел подарить новую литровую бутылку, но у россиян есть примета, что дарить пустую бутылку стыдно.
0
0
0
Все же хотел подкупить, приучал с малого😂
0
0
0
Золотая карта ibu от банка wada. Во фантазия у деда. Деменция, что ты делаешь, прекрати
0
0
0
у какого президента в Норвегии был день рождения, интересно
0
0
0
Опосля в рояль насрали, чудно время справили.
0
0
0
Ответ Kappa Pride
у какого президента в Норвегии был день рождения, интересно
Президент федерации биатлона или лыж Норвегии, это было в прошлой новости
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий