Александр Тихонов: «Все слова Бессеберга – ложь! Ему надо чем-то оправдываться, поэтому он рассказывает это вранье»

Александр Тихонов назвал ложью показания экс-главы IBU Андерса Бессеберга.

Бессеберга обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Ранее Бессеберг в суде отверг обвинения в том, что получал взятки в виде часов и пользовался услугами проституток. Он также рассказал, что Тихонов пытался вручить ему часы в 2014 году.

«Я не люблю подковерных игр, все его слова – ложь! Когда я уходил с поста первого президента, я с трибуны сказал, что Бессеберга ждет позор и тюрьма за его пьянство, разврат и все остальное. Об этом знает весь биатлонный мир!

Расскажу один случай. Я договорился с серьезными спонсорами, приехала делегация, четыре человека с готовыми документами на 30 миллионов евро в год. Это был просто подарок судьбы!

Зная Бессеберга, я просидел до полвторого ночи в коридоре возле его номера, чтобы он ничего не натворил. Но как только я ушел спать, он пригласил в номер двух проституток.

В 10 утра мы его ждем, но его все не было. Где-то через полчаса выходит с расстегнутой ширинкой, волосы дыбом, вонища дикая. Естественно, делегация встала и ушла.

Это просто один из примеров. А в Ханты-Мансийске он даже не вышел на закрытие сезона, потому что не мог подняться. Ему надо чем-то оправдываться, поэтому он рассказывает это вранье.



Между прочим, Бессеберг всегда и за проституток, и за все спиртное расплачивался только картой биатлона IBU. Это 100% показала проверка. Финансовые затраты были очень серьезные. <...>



Что касается его слов о Кубке Тихонова, то этому Кубку нет равных! Он очень дорогой, отделан чистым золотом. Я предложил разыгрывать его, был бы премиальный фонд. Но он простоял несколько лет, и я забрал его в Россию. Теперь он разыгрывается у нас.



Часы пытался передать? Однажды у их президента был день рождения. Я подарил ему бутылку литровой водки, новый портмоне и положил туда 500 евро. У россиян есть такая примета, что дарить пустой кошелек стыдно.

Через день он прибежал, говорит: «Вы что хотели меня подкупить?» Хорошо, что был переводчик, я ответил: «Норвежца подкупить невозможно. Можно только за водку».

Он говорит: «Я и водку могу принести». Но так и не принес, хотя кошелек вернул», – говорится в блоге Александра Тихонова на его сайте.

Андерс Бессеберг: «Тихонов создавал многочисленные проблемы. IBU нужно было создать отдельный комитет по этике и нанять юриста»