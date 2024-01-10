Экс-глава IBU Бессеберг на суде по делу о коррупции: «Я не использовал свое положение в личных целях или для получения прибыли»

Экс-глава IBU Андерс Бессеберг ответил на обвинения в коррупции.

Вчера в Норвегии начался суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

«Цель моей работы заключалась не в том, чтобы стать богаче. Я не вижу себя диктатором в IBU, но рассматриваю свой вклад как нечто положительное по сравнению с тем, что сложилось до этого. Меня воспринимали как сильного лидера.

Я докажу, что выдвинутые против меня обвинения не соответствуют действительности.

На протяжении всего моего президентства я осознавал свои обязанности и ответственность за них и руководил IBU в соответствии с его законами и этическими принципами, вместе с советом директоров и в соответствии с решениями конгресса.

Я также не использовал свое положение в личных целях или для получения прибыли. На практике все было с точностью до наоборот. Я жил на доходы от фермы и зарплату моей жены (о периоде до 2008 года – Sports.ru).

Я никогда не оценивал стоимость часов или других подарков, которые я получал. Мне следовало это сделать», – сказал Бессеберг на судебном заседании.

Экс-глава IBU также опроверг, что пользовался услугами проституток. По версии обвинения, один из подобных случаев произошел в апреле 2013-го в отеле в Москве. Сексуальные услуги оплатил человек из руководства российского биатлона.

Бессеберг рассказал, что был в своем гостиничном номере, когда раздался стук в дверь.

«Снаружи стояла молодая, нормально одетая женщина, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне.

Я не получал никаких сексуальных услуг от этой женщины, которая едва ли пробыла в комнате больше двух-трех минут», – добавил бывший функционер.

Суд продлится до 16 февраля.

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