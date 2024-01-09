В Норвегии начался суд по делу о коррупции над экс-главой IBU Андерсом Бессебергом

Теги IBU Андерс Бессеберг Биатлон

В Норвегии начался суд по делу о коррупции над экс-главой IBU Андерсом Бессебергом.

Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов пройдет с 9 января по 16 февраля.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что бывший функционер получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

На первом заседании Бессеберг заявил, что не признает свою вину.

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6 комментариев
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Часы хоть Ролех были?
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Ответ ДудьСдулся
Надеюсь, что узнаем много нового про росс.спорт.функционЭров.
Ничего нового ты не узнаешь.
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Неужели в правительстве Норвегии никто услугами проституток не пользуется?
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Получит больше чем Брейвик.
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На кол его, ну или хотя бы на лыжную палку
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