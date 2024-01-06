Тихонов о деле Бессеберга: «Он заслужил минимум 10 лет. Это проходимец, каких свет не видел, пьяница, развратник»

Тихонов считает, что экс-глава IBU Бессеберг заслужил минимум 10 лет заключения.

Ранее в Норвегии Андерсу Бессебергу предъявили обвинения в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Сообщалось, что показания по делу также даст экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков.

«Я считаю, что Бессеберг заслужил минимум 10 лет. Это проходимец, каких свет не видел, он пьяница, развратник. Это все его вина, он заслужил самого сурового наказания.

А что Родченков… Ну, это предатель, как его еще назвать? Он идиот, у него же справка есть, что он сумасшедший, он был в дурдоме. Что нам на него реагировать?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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