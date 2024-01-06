Тихонов о деле Бессеберга: «Он заслужил минимум 10 лет. Это проходимец, каких свет не видел, пьяница, развратник»

Теги Александр Тихонов IBU Андерс Бессеберг Григорий Родченков Биатлон

Тихонов считает, что экс-глава IBU Бессеберг заслужил минимум 10 лет заключения.

Ранее в Норвегии Андерсу Бессебергу предъявили обвинения в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Сообщалось, что показания по делу также даст экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков.

«Я считаю, что Бессеберг заслужил минимум 10 лет. Это проходимец, каких свет не видел, он пьяница, развратник. Это все его вина, он заслужил самого сурового наказания.

А что Родченков… Ну, это предатель, как его еще назвать? Он идиот, у него же справка есть, что он сумасшедший, он был в дурдоме. Что нам на него реагировать?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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12 комментариев
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А ничего, что сам Тихонов в том числе оплачивал пьянки и разврат Бессеберга?
+14
-1
+13
Дед понял, что он согласился с коррупционными связями Бессеберга и России? И почему тогда Гриша предатель, если дед уже согласен и с его обвинительными свидетельствами в адрес Бессеберга с РФ?
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-1
+9
2 года за коррупцию и 8 за аморалку,
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
А ничего, что сам Тихонов в том числе оплачивал пьянки и разврат Бессеберга?
Альцгеймер, что возьмешь..
+3
0
+3
Пьяница и развратник? Некоторые это воспримут как комплимент...
+3
-1
+2
Ахаха, ангелочек сказал. Забыл, что-ли, как сам себя чуть не спалил по пьяни, или как икону подаренную из храма забирал. И про покушение на убийство все знают. И спелись вы на этой же почве
+1
0
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Дед понял, что он согласился с коррупционными связями Бессеберга и России? И почему тогда Гриша предатель, если дед уже согласен и с его обвинительными свидетельствами в адрес Бессеберга с РФ?
Два мнения в одной голове ...ну Тихонову не привыкать....
+2
-1
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Дед понял, что он согласился с коррупционными связями Бессеберга и России? И почему тогда Гриша предатель, если дед уже согласен и с его обвинительными свидетельствами в адрес Бессеберга с РФ?
Это в России Бес - коррупционер, а в Норвегии и прочих "европейских" странах он - кристально честный человек
😂😂😂
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Ответ Ебздрогыч
А ничего, что сам Тихонов в том числе оплачивал пьянки и разврат Бессеберга?
Ну, это же другое.
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