Адвокат об обвинении Бессеберга в коррупции: «Он никогда ни от кого ничего не требовал. Его нельзя обвинить в подкупе ради выгоды русских»

Теги IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Адвокат Бессеберга Кристиан Йорт выступил с заявлением о деле Андерса Бессеберга.

Сегодня в Норвегии начался суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

«Бессеберг никогда ни от кого ничего не требовал. Он никогда не действовал так, что его можно было бы обвинить в подкупе ради выгоды русских или для их прикрытия. 

Нет никаких доказательств того, что спонсоры действовали по совместному плану. Никакой связи нет, между несколькими событиями иногда проходило очень много времени. 

Бессеберг не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, но он не отрицает, что получал в подарок часы, а также участвовал в охотничьих поездках. Он отрицает, что пользовался услугами проституток, которых ему якобы нанимали русские. 

Является ли что-то коррупцией или нет, зависит от комплексной оценки. Завтра Бессеберг подробно объяснит факты в своем заявлении.

Подробности получения подарков и участия в охотничьих поездках он расскажет завтра», – сказал Йорт. 

Суд продлится до 16 февраля.

Детектив в биатлоне: экс-президента обвинили в симпатии к России – ему дарили часы, дорогую охоту и заказывали проституток

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12 комментариев
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Его нельзя обвинить в подкупе ради выгоды русских» --- Ага, часы брал от русских ради выгоды французов.
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Бессеберг не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, но он не отрицает, что получал в подарок часы, а также участвовал в охотничьих поездках. Он отрицает, что пользовался услугами проституток, которых ему якобы нанимали русские.

Ахаха, а то жена заругает.
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"Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!"

М. Булгаков. Мастер и Маргарита.
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Подробности получения подарков и участия в охотничьих поездках он расскажет завтра» --- На взяткодателей дела будут возбуждать?
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Адвокат об обвинении Бессеберга в коррупции: Невиноватый он, бабки от россиян сами пришли на его счет.
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Никакой связи нет, между несколькими событиями иногда проходило очень много времени.

Ну так да, прикрывать то надо было не только сегодня, а еще и завтра, и послезавтра и через четыре года и через 10.
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Такой же продажный, как Шрёдер.
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Норвежский суд - самый гуманный суд в мире. Бес заплатит за всё в десятикратном размере и будет и дальше биатлон смотреть по телеку из дома.
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Святой человек)
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"Ведь он делал это ради выгоды всех кто давал"?
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Ответ Comeon!
Никакой связи нет, между несколькими событиями иногда проходило очень много времени. Ну так да, прикрывать то надо было не только сегодня, а еще и завтра, и послезавтра и через четыре года и через 10.
Каким конкретным образом он это делал?
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