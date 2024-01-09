Адвокат об обвинении Бессеберга в коррупции: «Он никогда ни от кого ничего не требовал. Его нельзя обвинить в подкупе ради выгоды русских»

Адвокат Бессеберга Кристиан Йорт выступил с заявлением о деле Андерса Бессеберга.

Сегодня в Норвегии начался суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

«Бессеберг никогда ни от кого ничего не требовал. Он никогда не действовал так, что его можно было бы обвинить в подкупе ради выгоды русских или для их прикрытия.

Нет никаких доказательств того, что спонсоры действовали по совместному плану. Никакой связи нет, между несколькими событиями иногда проходило очень много времени.

Бессеберг не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, но он не отрицает, что получал в подарок часы, а также участвовал в охотничьих поездках. Он отрицает, что пользовался услугами проституток, которых ему якобы нанимали русские.

Является ли что-то коррупцией или нет, зависит от комплексной оценки. Завтра Бессеберг подробно объяснит факты в своем заявлении.

Подробности получения подарков и участия в охотничьих поездках он расскажет завтра», – сказал Йорт.

Суд продлится до 16 февраля.

Детектив в биатлоне: экс-президента обвинили в симпатии к России – ему дарили часы, дорогую охоту и заказывали проституток