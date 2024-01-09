Обладательница Кубка IBU сезона-2022/23 Тильда Юханссон приостановила карьеру

24-летняя шведская биатлонистка Тильда Юханссон приостановила карьеру.

«Прошедший год был чрезвычайно напряженным, как физически, так и главным образом психологически. У меня были трудности с поиском мотивации, желания и радости от этого вида спорта.

Спорт высших достижений – сложная штука, и я восхищаюсь всеми в этой сфере и равняюсь на них. Но на данный момент эта отрасль не самая лучшая для меня, и это разбивает сердце, потому что я люблю биатлон. Но я не думаю, что именно в нем я сейчас чувствую себя лучше всего.

Я возьму паузу в биатлонной карьере на неопределенный срок, чтобы найти способ вернуться к себе. Сейчас я сосредоточусь на себе и постараюсь стать лучшей версией себя», – написала спортсменка.

– обладательница Кубка IBU сезона-2022/23. Ее лучший результат на Кубке мира – 20-е место в гонке преследования на этапе в Антхольце в том же сезоне.