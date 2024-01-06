Кубок IBU. Стина Нильссон, Шевалье, Калькенберг, Лиен, Кинк, Пуфф, Киркеэйде, Энодд выступят в спринте
6 января на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло пройдет женский спринт.
4-й этап
Валь-Мартелло, Италия
Женщины
Спринт
Начало – 16.30 по московскому времени.
Старт-лист
2. Александра Меркушина (Украина)
5. Камиль Бене (Франция)
8. Марен Киркеэйде (Норвегия)
14. Стина Нильссон (Швеция)
16. Йоханна Пуфф (Германия)
20. Эмили Калкенберг (Норвегия)
21. Юлия Таннхаймер (Германия)
23. Юлия Кинк (Германия)
25. Ида Лиен (Норвегия)
27. Йенни Энодд (Норвегия)
28. Жилонн Гигонна (Франция)
32. Анаэлль Бонду (Франция)
33. Хло Шевалье (Франция)
37. Пола Боте (Франция)
42. Стефани Шерер (Германия)
47. Юлиане Фрювирт (Германия)
53. Йоханна Скоттхайм (Швеция)
60. Эмили Шуманн (Германия)
62. Гру Рандбю (Норвегия)
64. Тильда Юханссон (Швеция)
75. Фрида Доккен (Норвегия)