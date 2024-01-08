Виктор Майгуров: «У нас есть проект юношеской команды, который мы ведем и готовим к Олимпиаде-2030»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Олимпиада-2030 Биатлон

Виктор Майгуров рассказал о проекте команды на Олимпиаду-2030.

«Очень здорово, что молодые спортсмены у нас периодически попадают в шестёрку. Понятно, что пока у них нет особой стабильности, но сейчас я не могу сказать, что она вообще у кого-то есть. Радует, что работа, которая ведётся в юниорской и юношеской команде дает результаты и свои плоды.

У нас есть проект юношеской команды-2030, который мы ведем и готовим именно к Олимпиаде-2030. Удается выстраивать пирамиду, не зацикливаясь только на основной сборной. Отсутствие стартов в Кубке мира позволяет нам сконцентрироваться на юношах и юниорах.

Два главных старта в этом сезоне я не считаю большой проблемой. Всегда у нас было два главных старта – чемпионат мира и чемпионат России. Для сборной чемпионат мира всегда был важнее, а для других спортсменов – наоборот.

Тут мы видим два равноценных главных старта, но это никак не осложняет ситуацию. Один из главных стартов пройдет в период чемпионата мира, поэтому у тренеров есть прекрасная возможность проверить свои навыки и навыки спортсменов в подводке к главным стартам сезона», – рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР).

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4 комментария
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🤣
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мы ведем и готовим к Олимпиаде-2030» --- "Или падишах умрёт или ишак сдохнет".
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в пелёнках надо искать...
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