Виктор Майгуров: «Бессеберг не защищал интересы России. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе»

Виктор Майгуров высказался о деле бывшего главы IBU Андерса Бессеберга.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сообщается, что Бессеберг часто получал подарки из России.

«Бессеберг не защищал интересы России. У нас был один этап Кубка мира в год, дважды за 25 лет мы провели чемпионат мира. Это не больше, чем получали Германия, Австрия, Италия, Норвегия или Швеция. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе .

Турниры были проведены на высочайшем уровне. Это многократно подтверждали как спортсмены, так и тренеры и менеджеры сборных», – сообщил президент Союза биатлонистов России ( ) .

На вопросы о подарках Бессебергу Майгуров отвечать отказался.

Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бесссебергом пройдет с 9 января по 16 февраля 2024 года.

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