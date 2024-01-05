Виктор Майгуров: «Бессеберг не защищал интересы России. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе»

Теги сборная России сборная России жен допинг Союз биатлонистов России IBU Андерс Бессеберг Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров высказался о деле бывшего главы IBU Андерса Бессеберга.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сообщается, что Бессеберг часто получал подарки из России.

«Бессеберг не защищал интересы России. У нас был один этап Кубка мира в год, дважды за 25 лет мы провели чемпионат мира. Это не больше, чем получали Германия, Австрия, Италия, Норвегия или Швеция. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе IBU.

Турниры были проведены на высочайшем уровне. Это многократно подтверждали как спортсмены, так и тренеры и менеджеры сборных», – сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

На вопросы о подарках Бессебергу Майгуров отвечать отказался.

Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бесссебергом пройдет с 9 января по 16 февраля 2024 года.

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9 комментариев
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Мне никто не дарил мой диплом о высшем образовании, я честно купил его в переходе у Киевского вокзала! - добавил Майгуров off the records.
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Как всегда, ключевой вопрос замылен. Даже когда дарят коробку конфет, это всегда со смыслом. А если уж подарища, то тут смысл на миллион % есть. Какой?
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Понятненько . Беса видимо раскололи на подробности , кто, где , когда , сколько и зачем ему подносил и подкладывал ....и возможно там мелькнула и фамилия на букву М.
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На вопросы о подарках Бессебергу Майгуров отвечать отказался. Потому что не хочет свидетельствовать против самого себя. Но уголовка Майгурову светит, как взяткодателю, если Бес расскажет про заносы.
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Если о взятках, то проведение гонок в таком гиблом месте, как Оберхоф, невозможно без взяток.
Наверняка есть люди, продвигающие здесь старты, в обход здравому смыслу.
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Ответ Yan D
Мне никто не дарил мой диплом о высшем образовании, я честно купил его в переходе у Киевского вокзала! - добавил Майгуров off the records.
и
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Ответ Viks
В былые времена Бес мог бы отделаться условным сроком и штрафом, а сейчас ему придётся сильно постараться и сдать всех взяткодателей... Суд будет интересным...
мечтать не вредно
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