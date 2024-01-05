Виктор Майгуров: «Бессеберг не защищал интересы России. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе»
Виктор Майгуров высказался о деле бывшего главы IBU Андерса Бессеберга.
Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.
Сообщается, что Бессеберг часто получал подарки из России.
«Бессеберг не защищал интересы России. У нас был один этап Кубка мира в год, дважды за 25 лет мы провели чемпионат мира. Это не больше, чем получали Германия, Австрия, Италия, Норвегия или Швеция. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе IBU.
Турниры были проведены на высочайшем уровне. Это многократно подтверждали как спортсмены, так и тренеры и менеджеры сборных», – сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
На вопросы о подарках Бессебергу Майгуров отвечать отказался.
Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бесссебергом пройдет с 9 января по 16 февраля 2024 года.
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