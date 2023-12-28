Виктор Майгуров: «У мужчин бесспорный лидер российского биатлона – Латыпов. У женщин хочу отметить прогресс Наталии Шевченко»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Эдуард Латыпов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Виктор Майгуров назвал лучших биатлонистов России 2023 года.

«У мужчин бесспорный лидер российского биатлона сегодня – Эдуард Латыпов. На любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой Союза биатлонистов России, он сейчас главный фаворит на победу, хотя Эдуард не всегда умеет реализовать свой потенциал, особенно в стрелковой части.

У женщин, как и год назад, сложно выделить одного лидера, но я хочу отметить безусловный прогресс Наталии Шевченко. Двенадцать месяцев назад в это время года ее называли не иначе как «бывшая лыжница», сегодня Наташа – четырехкратная чемпионка России по биатлону. Пожалуй, такого мощного шага вперед за календарный год не сделала ни одна другая российская биатлонистка», – сказал глава СБР.

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