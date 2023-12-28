Виктор Майгуров: «У мужчин бесспорный лидер российского биатлона – Латыпов. У женщин хочу отметить прогресс Наталии Шевченко»

Виктор Майгуров назвал лучших биатлонистов России 2023 года.

«У мужчин бесспорный лидер российского биатлона сегодня – . На любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой биатлонистов России, он сейчас главный фаворит на победу, хотя Эдуард не всегда умеет реализовать свой потенциал, особенно в стрелковой части.

У женщин, как и год назад, сложно выделить одного лидера, но я хочу отметить безусловный прогресс . Двенадцать месяцев назад в это время года ее называли не иначе как «бывшая лыжница», сегодня Наташа – четырехкратная чемпионка России по биатлону. Пожалуй, такого мощного шага вперед за календарный год не сделала ни одна другая российская биатлонистка», – сказал глава СБР.