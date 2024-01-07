Виктор Майгуров: «В следующем году этапов Кубка Содружества станет больше»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Этапов Кубка Содружества по биатлону в следующем году станет больше.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. 

— Есть надежда, что в следующем сезоне, когда не будет Спартакиады, этапов Кубка Содружества станет больше?

— Да, мы вернем определенное количество этапов. Хотя, на мой взгляд, по организации этапы Кубка России и этапы Кубка Содружества не отличаются. Положа руку на сердце, участвуют те же спортсмены.

Да, призовые выше, но уровень организации мы стараемся держать одинаковым, — сказал Майгуров. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ситуация с планами на следующий сезон, похоже, ясна всем
0
0
0
Оооо, тогда Эдичка и россиянки вообще без шансов. Два этапа в Раубичах надо возвращать. Хотя может Майгуров что-то знает о возвращении беларусов на КМ и поэтому КС превратится в соревнование россиян с россиянами.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий