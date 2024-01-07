Виктор Майгуров: «В следующем году этапов Кубка Содружества станет больше»

Этапов Кубка Содружества по биатлону в следующем году станет больше.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

— Есть надежда, что в следующем сезоне, когда не будет Спартакиады, этапов Кубка Содружества станет больше?

— Да, мы вернем определенное количество этапов. Хотя, на мой взгляд, по организации этапы Кубка России и этапы Кубка Содружества не отличаются. Положа руку на сердце, участвуют те же спортсмены.

Да, призовые выше, но уровень организации мы стараемся держать одинаковым, — сказал Майгуров.