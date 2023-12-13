Майгуров о жалобах биатлонисток на условия в гостинице: «Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Наталья Гербулова Кубок Содружества Биатлон

Майгуров заявил, что СБР разберется в ситуации с условиями проживания биатлонисток.

Ранее Наталья Гербулова опубликовала несколько видео, где говорится о плохих условиях в гостинице Уфы: отсутствие уборки после ремонта, проблемы с сантехникой.

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.

«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся», – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. 

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы

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32 комментария
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Разберется.
Пару высказываний про происки запада и наты, которые подменили кран перед приездом, обещания, что такого больше не повторится (декабрьские указы, так сказать), можно еще поднять данный вопрос на прямой линии, чтобы всевышний издал свое привычное "кхе-кхе" и тоже пообещал разобраться.
+23
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+18
Ответ Чернокожий
Но он же за туалет не отвечает, просто на ремонте гостиницы кто то хорошо заработал , по документам наверно, сантехника "ГРОХЕ" а по итогу установлена непонятно как и кем , кто скорее всего по русски и по башкирски не бум бум , самое дешёвая сантехника....
Да причём тут то, что кто-то заработал на ремонте гостиницы? Они же почти всегда частные. Некоторые из них бывают прям Эконом-Эконом.
Тут скорее проблема в том, что Федерация оплатила наверное одну из самых дешёвых гостишек, с по документам это наверняка провели как за гостиницу минимум среднего уровня.
+20
-3
+17
Но он же за туалет не отвечает, просто на ремонте гостиницы кто то хорошо заработал , по документам наверно, сантехника "ГРОХЕ" а по итогу установлена непонятно как и кем , кто скорее всего по русски и по башкирски не бум бум , самое дешёвая сантехника....
+16
-6
+10
Ответ genowayy
Я все понимаю, но президенту союза надо перед заездом спортсменов все лично проверять?
Нет. Но с него спрос по вертикали: ему вопросы как к главе Федерации, у которого в подчинении сотрудники отвечающие за логистику и размещение. За них он должен держать ответ как руководитель, попутно "спуская вниз" по цепочке вопросы кто допустил ошибку или халатность. Разобраться и прокомментировать.

Так не не только в России устроено, если вы, вдруг не в курсе.
+10
-3
+7
Вода из раковины на пол - бомба просто, респект сантехнику👍
+6
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+6
норвежские астматики смеситель ставили, как пить дать
+4
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+3
Ответ edem_sandlar
Разберется. Пару высказываний про происки запада и наты, которые подменили кран перед приездом, обещания, что такого больше не повторится (декабрьские указы, так сказать), можно еще поднять данный вопрос на прямой линии, чтобы всевышний издал свое привычное "кхе-кхе" и тоже пообещал разобраться.
ну самый ужас, что всё примерно так и будет. хотя о чём я говорю, сейчас настоящий руководитель Губерниев возбудится и быстро всё исправит.
+5
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Ответ стоун
думаешь, в федерации есть чел, который должен заранее приезжать в новый город, и лично инспектировать каждый из многочисленных номеров? а их ведь много, на всю то ораву не знаю, делают ли так в других видах спорта, и даже, есть ли такая практика за рубежом
Зачем лично инспектировать, что за бред и демагогия?
Сейчас даже у самых захудалых гостишек с вероятностью в 99% есть либо свой хотя бы простенький сайт с фото номеров разной ценовой категории (если такое вообще есть, а не всё одно), либо быстрый поиск в инете позволяет найти фото номеров,, в том числе и от постояльцев.
Далее как минимум прозвон и уточнение условий содержания в номерах. Плюс во многих городах Урала, Сибири или Дальнего Востока городе есть местные Федерации лыж или биатлона. Можно набрать их представителям и узнать за местные гостиницы: куда стоит селить, а куда нет.

Да,, этим надо заниматься, прикинь? Ты наверное в шоке от этой новости, ага? Спортсмены не скот, а тоже люди и надо смотреть куда их селишь.
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Ответ Montenegro Serbian
Да причём тут то, что кто-то заработал на ремонте гостиницы? Они же почти всегда частные. Некоторые из них бывают прям Эконом-Эконом. Тут скорее проблема в том, что Федерация оплатила наверное одну из самых дешёвых гостишек, с по документам это наверняка провели как за гостиницу минимум среднего уровня.
Всё понимаю, полная экономия средств, спартанская обстановка. Но как можно было ТАК поставить кран ? КАК ???? Ты, когда его ставил, видел ЧТО ты ставишь и КУДА в итоге льётся вода ?
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Ответ Сергей
Почему молчит Майонез?
Не успел отреагировать. Но он там уже новогодние праздники отмечает в компании футболиста Быстрова))
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Ответ justbored
Здесь заборы-коровники, мама. Очередные принцессы на горошине. Взяли бы, и на свои средства в приличном постоялом дворе заказали.
У них, я думаю, и так винтовки и лыжи за свой счет приобретены. Просто обычный недоманагер не потрудился проверить лишний раз отель, банально, на отзывы и оценки
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То есть и смотреть не будет. Хороший руководитель.
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Глава союза биатлонистов обязан защищать права биатлонистов. Он должен был сказать Спасибо спортсменам за сигнал, и сделать всё возможное, чтобы их поместили в достойные для участников всероссийских соревнований условия.
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Дача это не моя, я ее в лотерею выиграл (с)
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Ответ Дмитрий Рабко
Всё понимаю, полная экономия средств, спартанская обстановка. Но как можно было ТАК поставить кран ? КАК ???? Ты, когда его ставил, видел ЧТО ты ставишь и КУДА в итоге льётся вода ?
Вы просто ничего не понимаете в "дизайнерских" ремонтах.)
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Ответ Дмитрий Рабко
Всё понимаю, полная экономия средств, спартанская обстановка. Но как можно было ТАК поставить кран ? КАК ???? Ты, когда его ставил, видел ЧТО ты ставишь и КУДА в итоге льётся вода ?
Тут я могу только развести руками. Ведь очевидно что даже в гостиницах уровня "клоповник" немалая часть постояльцев будет жаловаться на то, что вода бьёт тупо на кафельный пол.
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Ответ genowayy
Я все понимаю, но президенту союза надо перед заездом спортсменов все лично проверять?
в каждый женский туалет зайти
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Разберутся с биатлонистками, которые посмели это выложить?
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Ответ genowayy
Я все понимаю, но президенту союза надо перед заездом спортсменов все лично проверять?
Разве не должен быть человек, который это организует?
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Нет ты посмотри!
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Ответ Montenegro Serbian
Зачем лично инспектировать, что за бред и демагогия? Сейчас даже у самых захудалых гостишек с вероятностью в 99% есть либо свой хотя бы простенький сайт с фото номеров разной ценовой категории (если такое вообще есть, а не всё одно), либо быстрый поиск в инете позволяет найти фото номеров,, в том числе и от постояльцев. Далее как минимум прозвон и уточнение условий содержания в номерах. Плюс во многих городах Урала, Сибири или Дальнего Востока городе есть местные Федерации лыж или биатлона. Можно набрать их представителям и узнать за местные гостиницы: куда стоит селить, а куда нет. Да,, этим надо заниматься, прикинь? Ты наверное в шоке от этой новости, ага? Спортсмены не скот, а тоже люди и надо смотреть куда их селишь.
ты может новость не внимательно прочитал? там ремонт был перед самым приездом, а резервировали гостиницу заранее, и наверное, занавески в душе, и сиденья на унитаз там были
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Ответ Montenegro Serbian
Зачем лично инспектировать, что за бред и демагогия? Сейчас даже у самых захудалых гостишек с вероятностью в 99% есть либо свой хотя бы простенький сайт с фото номеров разной ценовой категории (если такое вообще есть, а не всё одно), либо быстрый поиск в инете позволяет найти фото номеров,, в том числе и от постояльцев. Далее как минимум прозвон и уточнение условий содержания в номерах. Плюс во многих городах Урала, Сибири или Дальнего Востока городе есть местные Федерации лыж или биатлона. Можно набрать их представителям и узнать за местные гостиницы: куда стоит селить, а куда нет. Да,, этим надо заниматься, прикинь? Ты наверное в шоке от этой новости, ага? Спортсмены не скот, а тоже люди и надо смотреть куда их селишь.
А если тебе ручку позолотят?))) В документах будет 5 звезд, заплатят, как за Швейцарию, а по факту... уж очень любят в России воровать! А потом отчитаются, какие на наших соревнованиях шикарные условия! Понты голожопые и жадность!
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а видео о плохих условиях в стране?14 декабря тоже: "присылать не надо.разберемся."?
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Пожаловались, что нет сиденья на унитазе !!!!
С собой возите.
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