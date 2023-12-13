Майгуров о жалобах биатлонисток на условия в гостинице: «Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся»
Майгуров заявил, что СБР разберется в ситуации с условиями проживания биатлонисток.
Ранее Наталья Гербулова опубликовала несколько видео, где говорится о плохих условиях в гостинице Уфы: отсутствие уборки после ремонта, проблемы с сантехникой.
В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.
«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся», – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы
Пару высказываний про происки запада и наты, которые подменили кран перед приездом, обещания, что такого больше не повторится (декабрьские указы, так сказать), можно еще поднять данный вопрос на прямой линии, чтобы всевышний издал свое привычное "кхе-кхе" и тоже пообещал разобраться.
Тут скорее проблема в том, что Федерация оплатила наверное одну из самых дешёвых гостишек, с по документам это наверняка провели как за гостиницу минимум среднего уровня.
Так не не только в России устроено, если вы, вдруг не в курсе.
Сейчас даже у самых захудалых гостишек с вероятностью в 99% есть либо свой хотя бы простенький сайт с фото номеров разной ценовой категории (если такое вообще есть, а не всё одно), либо быстрый поиск в инете позволяет найти фото номеров,, в том числе и от постояльцев.
Далее как минимум прозвон и уточнение условий содержания в номерах. Плюс во многих городах Урала, Сибири или Дальнего Востока городе есть местные Федерации лыж или биатлона. Можно набрать их представителям и узнать за местные гостиницы: куда стоит селить, а куда нет.
Да,, этим надо заниматься, прикинь? Ты наверное в шоке от этой новости, ага? Спортсмены не скот, а тоже люди и надо смотреть куда их селишь.
С собой возите.