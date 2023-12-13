Майгуров о жалобах биатлонисток на условия в гостинице: «Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся»

Майгуров заявил, что СБР разберется в ситуации с условиями проживания биатлонисток.

Ранее Наталья Гербулова опубликовала несколько видео, где говорится о плохих условиях в гостинице Уфы: отсутствие уборки после ремонта, проблемы с сантехникой.

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.

«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся», – сказал глава биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы