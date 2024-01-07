Елизавета Каплина: «Гонкой довольна – холодно, но справилась со стрельбой. 19 из 20 выстрелов были точными, один меня чуть-чуть подвел»

Теги сборная России жен Елизавета Каплина Кубок Содружества Биатлон

Елизавета Каплина рассказала, как сложился для нее масс-старт на Кубке Содружества.

Каплина заняла третье место с одним промахом, победила белоруска Анна Сола. 

«Я больше настраивалась на стрельбу, потому что ходом я чувствую себя хорошо, можно даже сказать – отлично. Подводила только стрельба. Все эти гонки проанализировала у себя в голове, поговорила с родными, как-то отпустила ситуацию.

Сегодня 19 из 20 выстрелов были точными, но один меня чуть-чуть подвел. Наверное, такая гонка в актив – холодно, но я справилась со стрельбой. Чуть-чуть похромал ход сегодня, потому что настраивалась на другое совсем, но гонкой вполне довольна.

Бежать было нормально, хорошо, на спуске только видела по девчонкам, что ноги разъезжаются, нет колеи какой-то. Я старалась на следующих кругах держать ноги и прям контролировать, чтоб не разъезжалось», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

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