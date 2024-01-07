Даниил Серохвостов: «В прошлом сезоне семь раз болел, один раз лежал в больнице. Из-за чего? Слабый иммунитет, я аллергик, дефицит витаминов»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о проблемах со здоровьем.

«Я Даниил Серохвостов, и я много болею. Есть такая проблема, тенденция последние 24 года.

В прошлом сезоне 7 раз болел, один раз лежал в больнице. Из-за чего? Слабый иммунитет, я аллергик. Дефицит витаминов, как оказалось. Поэтому очень слабый иммунитет.

На сборах и соревнованиях есть люди, которые чем-то болеют – ковидом, гриппом. И получается, что в 99% случаев и я заболеваю.

Я хожу в маске, мою руки антисептиком. Но все равно мы вместе в столовой, перед стартом встречаемся. Больные люди выходят на старт – возможно, в этот момент я могу заразиться.

Была ли хоть одна летняя подготовка без болезни? Нет. Раздражает? Иногда – да. Бесит, особенно когда зимой болею. Я теряю форму, возвращаться обратно тяжело.

Я сейчас работаю с иммунологом, она мне сделала курс витаминов всяких. Я сдал анализы – у меня там почти по всему дефицит. Я два месяца курс прохожу этих витаминов, а потом смотрим что и как. Я понимаю, что если бы я не болел, я был бы в разы сильнее, чем сейчас.

Вывод такой – не надо жертвовать здоровьем ради гонок. Потому что спорт кончится, а здоровье тебе еще понадобится. Но я пожертвовал», – сказал в эфире «Матч ТВ» призер этапов Кубка мира в эстафетах.

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18 комментариев
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советы правильные , если по 7 раз болеешь-смени вид деятельности , зачем гробить здоровье
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Не может быть.Только норги же все больные...
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Ответ Сергей Галынский
Был бы скандинавом,то проблема решаема: Терапевтическое исключение
А , что ТИ ему поможет здоровье укрепить -так оно и так у него есть это пресловутое ти -он витамины постоянно колет
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эх, Данила - "мастер", переходи в шашки...
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Совет Даниилу. Попробуй не контактировать с Довгой месяц. Она вечно с красным носом и в соплях. Как только стали тренироваться в одной группе, это всё и началось
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Как там у вас любят говорить? Больной - выступай на паралимпиаде?
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Странно, это конечно.
Всё-таки если есть проблемы с иммунитетом, то они сильно мешают и проявляются раньше. Особенно когда иммунитет формируется условно скажем окончательно в юношеском возрасте.
А тут человеку 24 года, дорос до уровня сборной России (так то не последняя страна в лыжах, конкуренция имеется) и вдруг организм "обвалился".
Как он раньше то вывозил?

Я если что без сарказма интересуюсь. Правда интересно.
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"Вывод такой – не надо жертвовать здоровьем ради гонок. Потому что спорт кончится, а здоровье тебе еще понадобится. Но я пожертвовал."

Если приезжать в третьем десятке то лучше сразу забросить это дело. Я не учитываю сегодняшние результаты.
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иммунограмма это хаха))) Это очень изменчивая и нестабильная структура. Сегодня ты сдал и получил букет всего, а сдал через неделю и все чисто.
Увы, но это правда. Имей это в виду Даниил. Лечение по иммунограмме это история давно известная, нового там нет ничегошеньки.
А вот чем конкретно ты болеешь по 7 раз в год -это вопрос.
И зачем ты антисептиками добиваешь иммунитет и, в частности, местный - задай вопрос иммунологу.
И,наконец, тебя бесят больные, которые тебя заражают.
А то, что ты сам больной ходишь -это ничего? И тут опчть вопрос-если ты не заражаешь, то чем ты все таки болеешь? Не зная чем ты всякий раз болеешь и конкретного возбудителя (есть ли он?) лечить иммунограмму- это чисто российская фишка, неэффективная
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Ответ re#mn
советы правильные , если по 7 раз болеешь-смени вид деятельности , зачем гробить здоровье
и ты думаешь это поможет? 🤣🤣🤣
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Ответ zzzeeerrrooo
и ты думаешь это поможет? 🤣🤣🤣
Ну в думе можно и больным сидеть. И вообще на заседания раз в год ходить. Или не ходить вообще.
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