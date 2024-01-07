Даниил Серохвостов: «В прошлом сезоне семь раз болел, один раз лежал в больнице. Из-за чего? Слабый иммунитет, я аллергик, дефицит витаминов»
Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о проблемах со здоровьем.
«Я Даниил Серохвостов, и я много болею. Есть такая проблема, тенденция последние 24 года.
В прошлом сезоне 7 раз болел, один раз лежал в больнице. Из-за чего? Слабый иммунитет, я аллергик. Дефицит витаминов, как оказалось. Поэтому очень слабый иммунитет.
На сборах и соревнованиях есть люди, которые чем-то болеют – ковидом, гриппом. И получается, что в 99% случаев и я заболеваю.
Я хожу в маске, мою руки антисептиком. Но все равно мы вместе в столовой, перед стартом встречаемся. Больные люди выходят на старт – возможно, в этот момент я могу заразиться.
Была ли хоть одна летняя подготовка без болезни? Нет. Раздражает? Иногда – да. Бесит, особенно когда зимой болею. Я теряю форму, возвращаться обратно тяжело.
Я сейчас работаю с иммунологом, она мне сделала курс витаминов всяких. Я сдал анализы – у меня там почти по всему дефицит. Я два месяца курс прохожу этих витаминов, а потом смотрим что и как. Я понимаю, что если бы я не болел, я был бы в разы сильнее, чем сейчас.
Вывод такой – не надо жертвовать здоровьем ради гонок. Потому что спорт кончится, а здоровье тебе еще понадобится. Но я пожертвовал», – сказал в эфире «Матч ТВ» призер этапов Кубка мира в эстафетах.
Всё-таки если есть проблемы с иммунитетом, то они сильно мешают и проявляются раньше. Особенно когда иммунитет формируется условно скажем окончательно в юношеском возрасте.
А тут человеку 24 года, дорос до уровня сборной России (так то не последняя страна в лыжах, конкуренция имеется) и вдруг организм "обвалился".
Как он раньше то вывозил?
Я если что без сарказма интересуюсь. Правда интересно.
Если приезжать в третьем десятке то лучше сразу забросить это дело. Я не учитываю сегодняшние результаты.
Увы, но это правда. Имей это в виду Даниил. Лечение по иммунограмме это история давно известная, нового там нет ничегошеньки.
А вот чем конкретно ты болеешь по 7 раз в год -это вопрос.
И зачем ты антисептиками добиваешь иммунитет и, в частности, местный - задай вопрос иммунологу.
И,наконец, тебя бесят больные, которые тебя заражают.
А то, что ты сам больной ходишь -это ничего? И тут опчть вопрос-если ты не заражаешь, то чем ты все таки болеешь? Не зная чем ты всякий раз болеешь и конкретного возбудителя (есть ли он?) лечить иммунограмму- это чисто российская фишка, неэффективная