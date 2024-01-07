Даниил Серохвостов: «В прошлом сезоне семь раз болел, один раз лежал в больнице. Из-за чего? Слабый иммунитет, я аллергик, дефицит витаминов»

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о проблемах со здоровьем.

«Я Даниил Серохвостов, и я много болею. Есть такая проблема, тенденция последние 24 года.

В прошлом сезоне 7 раз болел, один раз лежал в больнице. Из-за чего? Слабый иммунитет, я аллергик. Дефицит витаминов, как оказалось. Поэтому очень слабый иммунитет.

На сборах и соревнованиях есть люди, которые чем-то болеют – ковидом, гриппом. И получается, что в 99% случаев и я заболеваю.

Я хожу в маске, мою руки антисептиком. Но все равно мы вместе в столовой, перед стартом встречаемся. Больные люди выходят на старт – возможно, в этот момент я могу заразиться.

Была ли хоть одна летняя подготовка без болезни? Нет. Раздражает? Иногда – да. Бесит, особенно когда зимой болею. Я теряю форму, возвращаться обратно тяжело.

Я сейчас работаю с иммунологом, она мне сделала курс витаминов всяких. Я сдал анализы – у меня там почти по всему дефицит. Я два месяца курс прохожу этих витаминов, а потом смотрим что и как. Я понимаю, что если бы я не болел, я был бы в разы сильнее, чем сейчас.

Вывод такой – не надо жертвовать здоровьем ради гонок. Потому что спорт кончится, а здоровье тебе еще понадобится. Но я пожертвовал», – сказал в эфире «Матч ТВ» призер этапов Кубка мира в эстафетах.