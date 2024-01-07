Антон Смольский: «В середине гонки я потерялся, ехал в десятке. Но благодаря шансам, которые дали соперники, удалось победить»

Антон Смольский прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества.

«Силы были, но Рустам (Каюмов) сегодня красавец, молодец, рад за него, что у него получилось, потому что в некоторых гонках он претендовал на победу, но что-то у него не складывалось, а сегодня сложилось.

Очень крутая борьба получилась, потому что в середине гонки я потерялся, в десятке ехал. Но благодаря шансам, которые дали соперники, удалось победить.

Гонка начинается только после четвертого рубежа, так что даже если промахнулся на третьем рубеже, то не стоит опускать руки и задумываться о том, что гонка не складывается. Нужно бороться всегда до последнего», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».