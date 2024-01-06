Антон Смольский: «Очень рад, что мне удалось победить Латыпова. Завтра новая гонка, новая борьба, нельзя расслабляться»
Антон Смольский обрадовался победе над Эдуардов Латыповым на Кубке Содружества.
Сегодня белорусский биатлонист Смольский выиграл гонку преследования на этапе в Раубичах. Россиянин Латыпов стал четвертым.
«Очень крутая атмосфера. Дома побеждать втройне – а может, и больше – приятнее. Невероятная поддержка, невероятная атмосфера, условия – прекрасные, погода – отличная.
Все круто, и я очень рад, что мне удалось победить Эдуарда Латыпова.
Хет-трик? Завтра все сначала, новая гонка, новая борьба, ни в коем случае нельзя расслабляться – только вперед, будем работать», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».
7 января на Кубке Содружества пройдут большие масс-старты.