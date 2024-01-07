Рустам Каюмов: «Подходил к четвертой стрельбе и не понимал, что происходит. Когда мне Падин кричал, что ухожу лидером, не мог поверить в это»

Теги сборная России Рустам Каюмов Кубок Содружества Биатлон

Рустам Каюмов оценил свое выступление в масс-старте на Кубке Содружества.

Каюмов стал вторым, уступив белорусу Антону Смольскому. Ранее жена биатлониста – Валерия Каюмова – выиграла на этапе в Раубичах спринт.

«Мы просто были дома с дочкой всей семьей, готовились в Ижевске, там прекрасные условия. Удалось собраться с мыслями, приехали сюда отдохнувшими – получилось и стрелять, и бежать.

Четыре ноля – блин, это не первая стрельба на ноль, но ее не было, наверное, года четыре. Или три. Для меня это вообще прорыв, я сам не понимаю, как это сделал.

Я уже к четвертой стрельбе подходил в таком сознании-несознании, не понимал, что происходит. Даже не помню последнюю стойку. Когда мне Падин кричал, что я ухожу лидером, я не мог поверить в это. Просто все были в недоумении. А дальше ехал как мог.

Смольский? Блин, очень сильный парень, тактически грамотно раскладывается. Меня, например, на последний круг вообще не хватило», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
молодец Каюмов, хотя бы смог удержаться за Смольским, просто уровень у них разный
+4
0
+4
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий