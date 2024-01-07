Рустам Каюмов: «Подходил к четвертой стрельбе и не понимал, что происходит. Когда мне Падин кричал, что ухожу лидером, не мог поверить в это»

Рустам Каюмов оценил свое выступление в масс-старте на Кубке Содружества.

Каюмов стал вторым, уступив белорусу Антону Смольскому. Ранее жена биатлониста – Валерия Каюмова – выиграла на этапе в Раубичах спринт.

«Мы просто были дома с дочкой всей семьей, готовились в Ижевске, там прекрасные условия. Удалось собраться с мыслями, приехали сюда отдохнувшими – получилось и стрелять, и бежать.

Четыре ноля – блин, это не первая стрельба на ноль, но ее не было, наверное, года четыре. Или три. Для меня это вообще прорыв, я сам не понимаю, как это сделал.

Я уже к четвертой стрельбе подходил в таком сознании-несознании, не понимал, что происходит. Даже не помню последнюю стойку. Когда мне Падин кричал, что я ухожу лидером, я не мог поверить в это. Просто все были в недоумении. А дальше ехал как мог.

Смольский? Блин, очень сильный парень, тактически грамотно раскладывается. Меня, например, на последний круг вообще не хватило», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».