Логинов о пропуске масс-старта: «Сегодня помогаю пристреливаться. Если бы побежал, то восстановление, боюсь, затянулось бы»

Теги сборная России Александр Логинов Кубок Содружества Биатлон

Александр Логинов объяснил, почему пропускает масс-старт на Кубке Содружества.

– Почему не на дистанции?

– Думаю, что на бирже я буду более полезен, чем на трассе. Сегодня помогаю пристреливаться. Если бы я сегодня побежал, то боюсь, что восстановление затянулось бы.

Сегодня я сделал тренировку, после гонки начну выдвигаться в длинный путь на автомобиле в Чайковский.

– Холод не мешает пристрелке?

– Сегодня холодно, да. Вчера по градуснику было -12, но на деле было теплее. Сейчас показывает -17, и это так и есть. Это немного мешает, потому что руки могут замерзнуть у спортсменов. Надеюсь, что они справятся.

– Во время гонки где будете находиться?

– Буду и на рубеже, и на трассу пойду, – сказал биатлонист.

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2 комментария
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похоже просто нет сил бороться
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Саша может в тренеры уйти ?
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