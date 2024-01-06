Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Теги сборная России Александр Логинов Антон Бабиков Кубок Содружества Биатлон

Александр Логинов пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Принял решение не бежать масс-старт по нескольким причинам. Подготовка к этим соревнованиям у меня получилась смазанной, и три гонки подряд в своем нынешнем состоянии я вряд ли смогу отработать качественно.

Даже если бы это получилось, мне потребовалась бы неделя на восстановление. Я же хочу, чтобы следующая неделя получилась полноценной в плане тренировок.

Поэтому в воскресенье я помогаю Антону Бабикову на пристрелке, а сразу после гонки сажусь за руль, и мы уезжаем в Чайковский», – сказал биатлонист.

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1 комментарий
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Жаль. Вроде стрельба хорошо шла в Раубичах. И да, неплохо Бабиков и Повар устроились. Логинов у них ещё и водитель
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