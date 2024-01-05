Анастасия Гореева: «Мой единственный промах — это не ветер, а моя грубая ошибка. Грубо отработала пальцем»

Теги сборная России жен Матч ТВ Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Гореева оценила выступление в спринте на Кубке Содружества в Раубичах.

— Мой единственный промах — это не ветер, а моя грубая ошибка. Грубо отработала пальцем. Ноль на стойке, чему очень рада, пусть даже лежа промахнулась, зато стоя собралась.

— Насколько удивило победное возвращение Каюмовой?

— Наверное, немного удивило, но мы уже давно от Леры ждали прорыва. Она сильный спортсмен, смогла собрать свою стрельбу, а ходом неплохо выступала в этом сезоне. Очень за нее рада. Мы хорошо дружим и поддерживаем друг друга.

Пасьют? Думаю, что гонка контактная, поэтому будет интересно. Еще интереснее оттого, что нестабильные погодные условия, ветер. Завтра, возможно, сюрпризы будут даже, — сказала Гореева.

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3 комментария
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А понял только Халили,каждый день на себе испытывает
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У Насти одна проблема, мерзнут пальцы рук при стрельбе…. а так она девчонка симпатичная, быстрая
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