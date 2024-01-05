Анастасия Гореева оценила выступление в спринте на Кубке Содружества в Раубичах.

— Мой единственный промах — это не ветер, а моя грубая ошибка. Грубо отработала пальцем. Ноль на стойке, чему очень рада, пусть даже лежа промахнулась, зато стоя собралась.

— Насколько удивило победное возвращение Каюмовой?

— Наверное, немного удивило, но мы уже давно от Леры ждали прорыва. Она сильный спортсмен, смогла собрать свою стрельбу, а ходом неплохо выступала в этом сезоне. Очень за нее рада. Мы хорошо дружим и поддерживаем друг друга.

Пасьют? Думаю, что гонка контактная, поэтому будет интересно. Еще интереснее оттого, что нестабильные погодные условия, ветер. Завтра, возможно, сюрпризы будут даже, — сказала .