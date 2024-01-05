Тамара Дербушева: «На Кубке мира очень быстро и точно стреляют девчонки, особенно француженки. Хочется брать пример и стремиться так же»

Теги сборная России жен Тамара Дербушева (Воронина) Матч ТВ Валерия Каюмова (Васнецова) Кубок Содружества Биатлон

Тамара Дербушева оценила выступление в спринте на Кубке Содружества в Раубичах.

Дербушева в гонке завоевала серебро, победила Валерия Каюмова. 

— Все равно хотелось догнать лидера. Мне кричали, что было всего 0,5 секунды отставания после ухода. Хотелось работать быстрее, но все равно довольна результатом.

— Насколько хорошо вы себя чувствуете?

— Завтра посмотрим, что будет. Сегодня достаточно хорошее самочувствие. Все боролись.

— Вы уже один из лидеров сборной. Как прокомментируете то, что вся сборная России проиграла Каюмовой?

— Я рада за Леру, молодец!

— Давайте про стрельбу поговорим.

— Стоя пришлось пережидать ветер, меня носило по мишени. Сделала паузу, удалось отработать.

— Далее у вас пасьют и масс‑старт. Насколько вы лично способны прибавлять после горной работы?

— Прибавить хочется, но уже как сложится. Будем работать, стрелять и бежать.

— Вы наблюдаете за стрельбой лидеров мирового биатлона? Что они творят — за голову хвататься.

— Действительно очень быстро и точно стреляют девчонки, особенно француженки. Хочется брать пример и стремиться так же, — сказала Дербушева в эфире.

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3 комментария
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Тома всё получится у тебя....последний круг подтяни и будешь в топ пятнадцать....а там биатлон,КАК КАРТА ЛЯЖет
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брать пример с француженок - это очень нескрепно по мнению одного бывшего
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Ответ Aleks2022
Тома всё получится у тебя....последний круг подтяни и будешь в топ пятнадцать....а там биатлон,КАК КАРТА ЛЯЖет
только не читай тоторо до обеда...и после обеда тоже не читай
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