Валерия Каюмова: «Когда мне сказали, что я начала лидером, я была в шоке. На финише не понимала, как у меня такая скорость может быть»

Теги сборная России жен Матч ТВ Валерия Каюмова (Васнецова) Кубок Содружества Биатлон

Валерия Каюмова высказалась о победе в спринте на Кубке Содружества в Раубичах.

«Да, я очень счастлива. Пока не могу дальше ничего комментировать. Просто хочу сказать спасибо своей семье, передать привет своей дочке, своей маме. Огромное спасибо моему мужу, благодаря которому у меня сегодня такой результат.

У меня пока не настолько уверенная стрельба из положения стоя, я рассчитывала сегодня на лежку. Этот промах – не из-за ветра, просто сугубо моя ошибка. Рада, что по такой непростой дистанции у меня получилось отработать стоя.

Я даже не могу сказать, что я летела. По ощущениям я бежала так же, как неделю назад, как месяц назад. Когда мне сказали, что я начала лидером, я была немножко в шоке.

И приезжая на финиш, я не понимала до сих пор, как у меня такая скорость может быть. Но лыжи работали хорошо», – сказала Каюмова в эфире «Матч ТВ». 

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11 комментариев
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Лера была быстрее девчонок дяди Миши
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Быстрые лыжи залог успеха
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Лера мне нравится тем что спустя пару месяцев после родов уже снова возобновила участие в гонках, не сидела дома полгода или год. и не пропускала практически ни одного этапа с тех пор как возобновила карьеру. в отличие от некоторых ,которые считают что можно весь сезон не бегать из-за критериев ,а лишь подведясь к ГС, выйти на старт один раз в сезоне на спартакиаде (привет Мироновой,Нигматуллиной,Павловой,Цветкову,Поршневу и Мухамедзянову). Лера молодец! Хоть и стрелок из нее такой же как из Казакевич, а то и хуже
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дядя миша молоток,ДА тоторо?!
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да, не понятно откуда такая прыть вдруг у Васи
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Ответ Ковид 07.10.52
Это просто перекормленные членки сборной лениво бежали.
это акклемезация
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Ответ Биатлонная зима
Лера была быстрее девчонок дяди Миши
Казакевич побыстрее бежала по трассе, но там речь идет о менее 10 сек. Ниочем. Оч сильный рывок от Леры по сравнению с предыдущими гонками.
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Ответ Gondeira
Казакевич побыстрее бежала по трассе, но там речь идет о менее 10 сек. Ниочем. Оч сильный рывок от Леры по сравнению с предыдущими гонками.
ниочем это твой дядя миша
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Ответ тоторо
ниочем это твой дядя миша
Хе-хе
четыре победы из 7 гонок эт конечно ниочем.
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