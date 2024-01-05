Валерия Каюмова: «Когда мне сказали, что я начала лидером, я была в шоке. На финише не понимала, как у меня такая скорость может быть»

Валерия Каюмова высказалась о победе в спринте на Кубке Содружества в Раубичах.

«Да, я очень счастлива. Пока не могу дальше ничего комментировать. Просто хочу сказать спасибо своей семье, передать привет своей дочке, своей маме. Огромное спасибо моему мужу, благодаря которому у меня сегодня такой результат.

У меня пока не настолько уверенная стрельба из положения стоя, я рассчитывала сегодня на лежку. Этот промах – не из-за ветра, просто сугубо моя ошибка. Рада, что по такой непростой дистанции у меня получилось отработать стоя.

Я даже не могу сказать, что я летела. По ощущениям я бежала так же, как неделю назад, как месяц назад. Когда мне сказали, что я начала лидером, я была немножко в шоке.

И приезжая на финиш, я не понимала до сих пор, как у меня такая скорость может быть. Но лыжи работали хорошо», – сказала в эфире « ».