Антон Смольский: «Задача была максимум, потому что домашний старт, здесь нужно побеждать и показывать результат»

Белорус Антон Смольский высказался о победе в спринте на Кубке Содружества в Раубичах.

— Задача была максимум, потому что домашний старт, здесь нужно побеждать и показывать результат. К этому старту я готовился и морально, и физически. Очень рад, что все сложилось. Очень хорошее настроение. Свободное время в эти дни провожу с семьей, это дает вдохновение и мотивацию.

— Насколько цепляло то, что в прошлом сезоне Латыпов тебя тут обыгрывал?

— Скажу по‑философски: любой неудачный старт все равно приносит в будущем пользу. Пытался черпать максимум из каждой неудачи, чтобы потом это поменять на мое превосходство.

— Что скажете по сегодняшней гонке?

— Состояние позволяло бороться, все же родная трасса. Когда шел на финиш, мне говорили, что секунду Корнев у меня отыграл. Та часть была достаточно быстрая, и я думаю: «Если он еще быстрее пойдет, то выиграет еще больше». Я включился еще сильнее, работал до самых последних метров.

— Есть превосходство в том, что это родная трасса? Ты проходил ее, наверное, 1000 раз.

— Очень много раз проходил трассу, больше 1000 раз. Дело даже не в трассе, а в комфортной температуре. Присутствует мороз 9–10 градусов, но тело работает как нужно, мышцы не скованы, голова свежая.

Когда есть большие морозы, мысли перемешиваются, думаешь как бы не замерзнуть и сохранить тепло в себе. Но сегодня, повторюсь, все было комфортно, — сказал .