Валерий Польховский: «Очень важно, что российские и белорусские биатлонисты не варятся в собственном соку, а соревнуются, подстегивают друг друга»

Валерий Польховский высказался о конкуренции российских и белорусских биатлонистов.

– У мужчин в Кубке Содружества по сумме двух этапов или шести гонок первым идет . В Уфе он уверенно выиграл 10-километровый спринт. Да и ранее в первых числах декабря на 2-м этапе Кубка России в Ханты-Мансийске у него два первых места и одно второе. Это очевидный лидер российского биатлона?

– Да. Причем на протяжении уже ряда лет. Эдуард – талантливый спортсмен, он очень силен в функциональном плане. Хотя, к сожалению, у него случаются срывы в стрельбе. Но биатлон тем и интересен, что непредсказуем. У спортсменов в конкретный день может быть неоптимальное физическое состояние. Включается психология, да и погодные условия влияют. В Уфе, например, было морозно, а в холод не каждый может совладать со стрельбой.

Было заметно, что у биатлонистов по-разному работали лыжи. В первый день они хорошо ехали у одной команды, во второй – у другой. К масс-старту все освоились, и положение в этом плане выровнялось. При четырех огневых рубежах многое решала стрелковая часть. В итоге победу праздновали белорус .

– В общем зачете Лазовский и сейчас соответственно на третьем и втором местах. Смольский, впрочем, находится столь высоко за счет трех побед на сентябрьском первом этапе в Сочи, где спортсмены состязались на лыжероллерах.

– На самом деле, очень важно, что российские и белорусские биатлонисты не варятся в собственном соку, а соревнуются, подстегивают друг друга. Это придает дополнительную мотивацию. И тем, и другим важно, что есть, с кем бороться. Каждый, кто недоволен своим стартом, будет анализировать с тренером, что надо подтянуть и как это можно сделать, – сказал бывший главный тренер сборной России.