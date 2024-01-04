Пак о состоянии трассы в Раубичах: «Сейчас тут не просто идет, а валит снег. Так что все зеленые места были закрыты»

Теги Союз биатлонистов России Александр Пак стадион Раубичи Кубок Содружества Биатлон

В Союзе биатлонистов России высказались о состоянии трассы в Раубичах.

С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет этап Кубка Содружества.

«Паника у отдельных тренеров началась 27-28 декабря, когда стали присылать фотографии с зеленой травой на стадионе. Я точно знал, что белорусы заготовили снег еще с прошлого года, поэтому проблем не было бы.

Я приехал сюда 3 января, и да: вокруг трассы все было зеленое, но сама трасса была в очень хорошем состоянии, она была чистая и красивая, и на ней был плотный снег.

А сейчас тут не просто идет, а валит снег. Так что все зеленые места были закрыты. Все боялись, как мы тут будем бегать, но за пару дней все изменилось», – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

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1 комментарий
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Не того Пака Кокорин стулом ушатал!
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