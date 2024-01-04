Гореева о Раубичах: «За две тренировки лыжи превратились из гоночных в тренировочные. Ужасная была трасса: песок, камни»
Биатлонистка Анастасия Гореева назвала ужасным состояние трассы в Раубичах.
С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет этап Кубка Содружества.
«Буквально за две тренировки лыжи просто превратились из гоночных в тренировочные. Ужасная была трасса: песок, камни. Круг всего три километра, да и то некоторые петли невозможно было захватывать, потому что там был засыпан песок.
Но ближе к стартам опускается мороз и, думаю, что соревнования уже не под угрозой отмены», – сказала Гореева.