Гореева о Раубичах: «За две тренировки лыжи превратились из гоночных в тренировочные. Ужасная была трасса: песок, камни»

Теги сборная России жен стадион Раубичи Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Анастасия Гореева назвала ужасным состояние трассы в Раубичах.

С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет этап Кубка Содружества.

«Буквально за две тренировки лыжи просто превратились из гоночных в тренировочные. Ужасная была трасса: песок, камни. Круг всего три километра, да и то некоторые петли невозможно было захватывать, потому что там был засыпан песок.

Но ближе к стартам опускается мороз и, думаю, что соревнования уже не под угрозой отмены», – сказала Гореева.

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2 комментария
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Да не может быть, только сегодня один из местных икспердов биатлона назвал трассу в Раубичах одним из лучших в мире 😂.
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А в Оберхофе пока никто из 98 участников на качество трассы не жаловался... Совпадение? - Не думаю...
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