Анастасия Гореева: «Халили кричал мне на финишной прямой – давай разбирай их, занимай внутренний радиус. Попыталась, но девчонки закрыли калитку»

Теги сборная России жен Карим Халили Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Гореева прокомментировала свое выступление в большом масс-старте.

Гореева заняла пятое место с тремя промахами. 

– У меня прекрасное состояние, просто немножко, наверное, не рассчитала силы на финишный рывок. Думала, что на крутом подъеме девчонки уже отцепились от меня, а они вцепились всеми зубами и всеми последними силами в меня.

Я уже добегала без сил и понимала, что в финишном створе я уже не боец, меня, наверное, здесь любой спортсмен разберет, потому что я больше дистанционщик, чем спринтер. Надо было раньше убегать от них.

Карим мне орал перед последней стрельбой, говорил: я в тебя верю. А уже на финишной прямой он кричал мне: давай разбирай их, занимай внутренний радиус.

Я попыталась, но девчонки все такие тактисты, перекрыли мне проход, закрыли калитку – и я уже без сил сдалась.

– А Халили сам когда разбирать будет?

– Когда наладит стрельбу. К сожалению, у меня тоже стрельба разладилась здесь. Пока не могу понять, в чем причина. Может быть, солнце мешает или еще чего. Не знаю, будем разбираться, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий
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эх, Настя, стреляй точнее, и будет тебе счастье!
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