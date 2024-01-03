Дмитрий Васильев: «Через некоторое время наши новые форматы соревнований будут популярны. Если будет хороший призовой фонд, многие недруги попросятся к нам»

Теги Дмитрий Васильев Игры БРИКС Биатлон

Дмитрий Васильев рассказал, когда «недруги попросятся» на соревнования в Россию.

«В 2024 году желаю всем спортсменам ни в коем случае не унывать, ставить новые задачи и цели. Тем более в рамках БРИКС организовываются новые форматы и, думаю, они должны отчасти быть заменой международным соревнованиям. Спортсменам нужно двигаться вперед и не оглядываться назад! Вряд ли с нас будут сняты ограничения в ближайшее время.

Лиха беда начало. Надо начинать, а через некоторое время обязательно наши новые форматы соревнований будут популярны. Если будет хороший призовой фонд, то многие наши недруги попросятся к нам, не сомневаюсь», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

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14 комментариев
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Не попросятся.
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Оптимизм и деньги наше Все!!! Статус игр значения не имеет, состав участников тоже. Главное чтобы бежали и стреляли. Губерниев обеспечит уровень соревнований. Если что, сам выйдет с палками.
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А зачем вам ваши недруги?...
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Чемпионат брикс по биатлону с губерниевым.
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Нам бы здоровья, а всё остальное, включая друзей, мы себе купим.
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Статус мероприятия ничто, призовой фонд все. Это как у соратников Д. Васильева - на все готовы ради денег. Только боюсь, что в стане "недругов" совсем другие принципы.
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сказочник
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Большая беда, когда сознание все время направлено на: "есть нефть и газ - купим всех и вся"....
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"Надежды юношей питают..."
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А первый междупланетный шахматный турнир закончится убедительной победой васюкинцев
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Ответ CoastSki
Не попросятся.
А этому лишь бы ляпнуть.
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Ответ Р. П.
А зачем вам ваши недруги?...
Ты статью читало?
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Ответ estoico
А первый междупланетный шахматный турнир закончится убедительной победой васюкинцев
"Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки."
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