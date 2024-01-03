Дмитрий Васильев: «Через некоторое время наши новые форматы соревнований будут популярны. Если будет хороший призовой фонд, многие недруги попросятся к нам»

Дмитрий Васильев рассказал, когда «недруги попросятся» на соревнования в Россию.

«В 2024 году желаю всем спортсменам ни в коем случае не унывать, ставить новые задачи и цели. Тем более в рамках БРИКС организовываются новые форматы и, думаю, они должны отчасти быть заменой международным соревнованиям. Спортсменам нужно двигаться вперед и не оглядываться назад! Вряд ли с нас будут сняты ограничения в ближайшее время.

Лиха беда начало. Надо начинать, а через некоторое время обязательно наши новые форматы соревнований будут популярны. Если будет хороший призовой фонд, то многие наши недруги попросятся к нам, не сомневаюсь», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады