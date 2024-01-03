Ангелина Мельникова: «В предстоящем году я постараюсь выдать свой максимум в спорте»

Ангелина Мельникова заявила о больших спортивных целях на 2024 год.

«У меня большие спортивные цели на предстоящий год, потому что 2024 год – олимпийский. В предстоящем году я постараюсь выдать свой максимум в спорте.

В 2024-м в спортивной гимнастике есть важные старты: Игры БРИКС, чемпионат России, Кубок России и Игры Дружбы. Я хочу добиться максимально достойного выступления на стартах», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады