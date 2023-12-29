Сучилов о жизни после завершения карьеры: «Открыл магазин одежды, там в основном кроссовки. Еще с братом взялись строить арендные дома»

Семен Сучилов рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

Сучилов – победитель и призер этапов Кубка IBU, двукратный чемпион Универсиады. Он ушел из спорта после сезона-2022/23.

– После завершения карьеры ты открыл магазин одежды. Делаешь все вместе с братом, да?

– Да, но у нас там в основном кроссовки. Сейчас сильно развивается культура на кроссовки. Стараемся привозить клевые модели. Могу точно сказать, что таких в Тюмени больше нет.

Кстати, расскажу историю про себя маленького: представлял, что когда вырасту, то у меня будет большой стеллаж во всю стену, а на каждой полке разные кроссовки. Реально, ха-ха. И вот это реализовалось.

Такая вот мысль у меня была в детстве, но я не визуализировал это. Например, Porsche 911 я хочу больше, но пока это просто желание. Надеюсь, я его к себе притяну, потому что сейчас читаю очень интересную книгу «Трансерфинг реальности».

Кстати, я всегда на тренировках, которые длились от трех часов, слушал аудиокниги по психологии, питанию или развитию. Я очень многое делал для результата.

С Никитой Поршневым говорили на эту тему. «Сем, мы удивлялись, как ты во время кросс-похода уходил один и слушал свои книги в наушниках. И только сейчас, когда ты завершил, я понял, насколько ты глубоко вникал в детали развития».

– Видел в соцсетях, что вы еще построили дом, который хотите сдавать.

– Да-да. Мы с братом взялись строить арендные домики. Это очень серьезная ответственность: построить дом – не равно продать пару кроссовок. Но мне очень нравится это дело, оно мне приносит много энергии, а само строительство мне нравится с самого детства.

Перед тем, как начать профессионально заниматься биатлоном, я поступил в Политех на направление «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». И сейчас, спустя 15 лет, наш магазин кроссовок находится напротив Политеха.

– Как у тебя все взаимосвязано!

– Да-да. И домики мы строим рядом с биатлонным стадионом.

– Сколько вы построили таких домов?

– Пока один, в проекте – еще два. Дальше просчитаем, насколько это хорошо окупается. Проведем анализ, нужно ли сделать стройку дешевле или дороже, – сказал экс-биатлонист.