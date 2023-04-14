Евгений Редькин: «Сучилов, скорее всего, завершит карьеру. Он не справился с поставленными задачами, будем рассчитывать на молодежь»

Биатлонист Семен Сучилов, скорее всего, завершит спортивную карьеру.

Об этом сообщил главный тренер сборной ХМАО-Югры Евгений Редькин.

В этом году Сучилову исполнится 31 год. Он побеждал на этапах Кубка IBU в эстафетных гонках, а также является двукратным победителем Универсиады.

– Нет ли среди ваших спортсменов тех, кто завершает карьеру по итогам сезона?

– Скорее всего, Семен Сучилов. Также есть у нас Владислав Русинов – тут по результатам.

Мы никого и никогда не выгоняем, но говорим, что нужно вовремя заканчивать, потому что впереди еще большая жизнь, в которой много интересного. Профессиональным спортом она не ограничивается.

– А почему Семен может закончить?

– Семен не справился с поставленными задачами. Он достаточно возрастной, у него свои мысли и дела, которые не совсем совпадают с нашими планами.

– Он видит себя в чем‑то другом?

– Пока он нам ничего не говорит, где он себя видит. Поставленные задачи он не выполнил, соответственно, будем рассчитывать на молодежь. К нам во взрослую команду переходят два парня из юниоров, – сказал Редькин.