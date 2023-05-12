Семен Сучилов и Михаил Первушин завершили карьеру

Теги сборная России Семен Сучилов Михаил Первушин Сергей Аверьянов Биатлон

Российские биатлонисты Семен Сучилов и Михаил Первушин завершили карьеру.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

Сучилову 30 лет. Он двукратный чемпион Универсиады-2017, победитель этапов Кубка IBU, многократный призер российских соревнований. Лучший результат на Кубке мира он показал в сезоне-2020/21, когда стал 35-м в спринте в Контиолахти.

Первушину 24 года. Он победитель юношеского чемпионата мира-2018 и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2021.

1 комментарий

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Наталья Быстрова
Ну, с Семёном понятно и как-то логично, но вот Первушин удивил... Неужели всё так бесперспективно и нет мотивации продолжить карьеру в большом спорте???
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