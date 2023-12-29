Дмитрий Чернышенко: «Сегодня спортом в России занимаются 72 млн человек, это более 50%. В 2020 году эта цифра была 62 млн»

Дмитрий Чернышенко назвал число регулярно занимающихся спортом россиян.

«В целом, говоря о развитии спорта, президент поставил цель, чтобы к 2030 году 70% всех наших граждан были вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом.

Мы к ней уверенно идем – сегодня спортом в России занимаются 72 миллиона человек, это более 50%. В 2020 году эта цифра была 62 миллиона человек», – сказал вице-премьер РФ.

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей

И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет