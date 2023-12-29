Дмитрий Васильев: «Обязательно нужно проводить соревнования по биатлону в больших городах – в Москве, Питере. Но у СБР особого интереса нет»

Дмитрий Васильев высказался о том, как поднять интерес зрителей к биатлону в России.

«Зрительский интерес в России к биатлону, несомненно, снизился. Чтобы его вернуть, нужно придумывать новые форматы гонок.

Поскольку все в спорте сейчас переходит в плоскость коммерции и зрелищности, необходимо создавать новые виды программы, которые бы вновь активно привлекали болельщиков.

Может быть, какие-то более короткие и динамичные старты, гонки, которые вообще только на стадионе будут проходить. Нужно размышлять в таком направлении.

Классический биатлон, конечно, никуда не денется, но время требует создания чего-то нового, чтобы подстегнуть интерес к биатлону.

К тому же обязательно нужно проводить соревнования в больших городах, например, в Москве и Питере. Инициатором таких идей вообще должен быть биатлонистов России (СБР), но у них интереса особого нет.

В биатлон нужно привлекать серьезные деньги, а у СБР это совсем не получается, либо они вообще не сильно озабочены всеми этими моментами.

Должна быть серьезная работа с бизнесом, который хотел бы продвигать себя через биатлон, делая определенные финансовые отчисления, на которые можно было бы проводить разного рода масштабные старты.

Пример «Рождественской гонки» в Германии. Ежегодный ажиотаж вокруг этого мероприятия. Хотя в России подобные соревнования проводили первыми.

Это был 1995 или 1996 год, точно не помню, на стадионе в «Лужниках» проводили такой старт. И только потом уже немцы, увидев красоту такого события спортивного, видоизменили его немного и стали проводить у себя в Гельзенкирхене.

У нас уже есть успешный опыт в организации таких мероприятий, но для этого нужно, чтобы в СБР были более расторопны, а не сидели на бюджетных деньгах и ковыряли в носу.

Нужен другой подход. Только после этого к биатлону будет проявлен больший интерес со стороны болельщиков», – сказал двукратный олимпийский чемпион.